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Допинг

Сегодня, 15:58

Давыденко сомневается, что Имер и Бруксби использовали допинг

Алина Савинова
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Победитель Кубка Дэвиса Николай Давыденко высказался на тему допинга в теннисе.

«Допинг в теннисе практически не используется, это бред. То, что их дисквалифицировали, — это не допинг. Скорее всего, они оставили заявку в системе и не оказались в нужном месте, на этом и попались», — приводит ТАСС слова Давыденко.

18 июля стало известно, что теннисист из Швеции Микаэль Имер дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил — он пропустил три допинг-теста. Ранее за аналогичное нарушение временно был отстранен американец Дженсон Бруксби.

Источник: https://tass.ru/sport/18322985
Теннис
Николай Давыденко
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