Давыденко рассказал, почему финансово поддерживает российских ученых

Экс-третья ракетка мира, победитель 21 турнира ATP Николай Давыденко рассказал о том, чем занимается после завершения карьеры. 38-летний россиянин инвестирует деньги в биотехнологии.

– В 2014 году, заканчивая карьеру, вы говорили, что будете заниматься финансовым бизнесом.

– Моя задача состоит в основном в инвестициях в какое-то направление, однако особой отдачи от этих инвестиций пока нет. Ждем, а когда оно начнется окупаться – неизвестно. Направление – биотехнологии. Работаем с Курчатовкой, в том числе. Мы прождали уже 4-5 лет, надеемся, что теперь это направление начнет двигаться. Но я понял, что, я больше теннисист, чем бизнесмен.

– Получается, вы финансово поддерживаете российских ученых с их разработками?

– Я проинвестировал направление биотехнологий и биотоплива, которое в будущем должно стать альтернативой нефти и газу. В Японии и Америке эта тема давно разрабатывается, вот и у нас, в России, тоже. Но дальнейшее развитие зависит от того, обратит ли на это внимание государство, – сказал Давыденко.

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