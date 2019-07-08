Давыденко рассказал о травме, которая стала причиной завершения карьеры

Экс-третья ракетка мира, победитель 21 турнира ATP Николай Давыденко считает, что травма запястья, полученная после матча с шведом Робином Содерлингом в 2010 году в Роттердаме, негативно повлияла на его карьеру.

Давыденко объявил о завершении карьеры в 2014 году. 38-летний россиянин выиграл более 480 матчей на турнирах ATP, уступая по этому показателю среди соотечественников только Евгению Кафельникову (609).

– В 2010 году вы получили травму запястья, после чего карьера не была прежней. Расскажите об этом повреждении.

– Это не просто травма, я сломал запястье. Я упал на руку в матче с Содерлингом в Роттердаме, думал, ушиб. Сразу же сделал МРТ – ничего не нашли. Я поехал играть Дубаи – болит. Играю через боль, снимаюсь. Лечу в Америку, думаю, пройдет – все-таки ушиб же. Хотя думаю, странно, чего так долго ушиб не проходит. Прилетаю в Индиан-Уэллс, играю один матч, затем снимаюсь, иду к врачу. Говорю, давайте опять проверять. Делаю рентген – перелом. Я спрашиваю, как так, почему сразу не показало? Говорят, может, из-за воспаления не было видно. Я месяц играл с переломом. Если бы я сразу знал, то, конечно не поехал бы ни в Дубай, ни в Индиан-Уэллс.

– Через три месяца вы вернулись.

– Травма залечилась, но кисть уже была не та. Она стала намного слабее. Удар слева сильно пострадал. Все-таки я двумя руками бью, на одноручный переходить не умею. У меня был пик формы, я в 2010 году чувствовал, что буду играть еще лучше, чем раньше, но травма все сбила. После этого я пошел вниз.

– Но еще четыре года вы играли...

– Не играл, а пытался. Я себя заставлял. И думал, что может, все-таки еще вернусь. Говорил себе: "Я же в десятке стоял, даже в пятерке, надо снова там быть". И этим только больше себя психологически загонял, – сказал Давыденко.

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