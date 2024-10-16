Медведев и Синнер сыграют на турнире в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер сыграют на выставочном турнире «Шлем шести королей» в среду, 16 октября. Встреча пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 19.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Синнер в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (стриминговый сервис доступен по подписке) и сообществе «Больше! Теннис» соцсети «ВКонтакте».

В выставочном турнире в Саудовской Аравии примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Джокович и Надаль стартуют с полуфинала, четыре других участника — на стадию раньше.

Призовой фонд станет самым крупным в истории теннисных турниров: чемпион заработает за два или три матча 6 миллионов долларов.