Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 18:30

Даниил Медведев — Янник Синнер: смотреть матч турнира «Шлем шести королей» онлайн

Медведев и Синнер сыграют на турнире в Саудовской Аравии
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер сыграют на выставочном турнире «Шлем шести королей» в среду, 16 октября. Встреча пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 19.30 по московскому времени.

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Синнер в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (стриминговый сервис доступен по подписке) и сообществе «Больше! Теннис» соцсети «ВКонтакте».

В выставочном турнире в Саудовской Аравии примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Джокович и Надаль стартуют с полуфинала, четыре других участника — на стадию раньше.

Призовой фонд станет самым крупным в истории теннисных турниров: чемпион заработает за два или три матча 6 миллионов долларов.

Даниил Медведев
Янник Синнер
Читайте также
В КНДР 1,4 млн граждан захотели вступить в армию из-за эскалации с Южной Кореей
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
Профессия водителя-экспедитора стала самой популярной среди пенсионеров
Перфоманс Шипачева в 1000-м матче, победный буллит Кузи в овертайме, безумие во Владивостоке. Что произошло в КХЛ 15 октября
В раде назвали оторванным от реальности представленный «мирный план» Зеленского
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости