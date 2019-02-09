Даниил Медведев: "Меня ждет тяжелый финал, но я смогу победить"

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР в Софии, в котором он встретится с венгром Мартоном Фучовичем.

В сегодняшнем матче мне понравилось почти все, хотя подавать, разумеется, мог бы гораздо лучше, - приводит слова Медведева ТАСС. - Впрочем, допущенные ошибки добиться успеха не помешали. Полагаю, что в воскресном финале меня ждет тяжелый матч, но если покажу хороший теннис, то смогу победить. Специальной подготовки к финалу не будет, разомнусь в течение 30 минут и выйду на корт.

Отличная организация турнира, чувствую себя комфортно. Болгария оказалась похожа на Россию, мне здесь встретилось много дружелюбных людей, мне было приятно, что многие говорят на русском языке. Сейчас я 16-й в рейтинге ATP, но буду стремиться войти в десятку лучших, для этого надо максимально работать на тренировках и стараться побеждать в каждом матче.

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