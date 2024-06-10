Чесноков считает, что Синнер и Алькарас будут делить звание первой ракетки мира

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением, кто станет лидером в мужском теннисе в будущем.

«Думаю, что не только в ближайшее время, но и в следующие шесть-семь лет звание первой ракетки мира будут делить между собой Янник Синнер и Карлос Алькарас. Потенциально именно они являются самыми яркими, стабильными и сильными теннисистами современности» — сказал Чесноков Vprognoze.

На данный момент 22-летний итальянец Синнер занимает первое место в рейтинге АТР, а 21-летний испанец Алькарас находится на второй позиции. В нынешнем году Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии, а Алькарас выиграл «Ролан Гаррос».