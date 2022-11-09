Чесноков считает, что Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг неполноценны без россиян

Бывший теннисист и тренер Андрей Чесноков выразил мнение, что командные турниры Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг не являются полноценными без участия российских спортсменов.

Международная федерация тенниса (ITF) отстранила российских и белорусских спортсменов от командных соревнований.

«Не слежу за Кубком Билли Джин Кинг, я россиянин и хочу смотреть на игру российских теннисистов. Сборная России является действующим победителем командных соревнований, у нас две девушки вошли в первую десятку рейтинга по итогам года, и нас там нет, как такое может быть, эти соревнования со спортивной точки зрения нельзя считать полноценными», — цитирует ТАСС Чеснокова.

Также бывший теннисист отметил, что соревнования теряют зрелищность.

«У нас Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют на Итоговом турнире. Представляете, Россия сыграла бы с Испанией в Кубке Дэвиса, это было бы очень интересно. Раньше нам говорили, что спорт вне политики, но сейчас этот лозунг воспринимается как анекдот», — резюмировал он.

Плей-офф Кубка Дэвиса пройдет в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября. В прошлом году победителем турнира стала сборная России.