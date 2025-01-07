Чесноков: «Хачанов, Рублев и Медведев находятся в расцвете карьеры»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о том, чего можно ожидать от трех сильнейших российских теннисистов в 2025 году.

«Хачанов, Рублев и Медведев находятся в расцвете карьеры. Они молодые, и хотелось бы, чтобы Медведев выиграл титул, который он так и не завоевал в прошлом году. Также хочется, чтобы в этом году они показали выдающиеся результаты, и кто-нибудь из них смог зацепиться за турниры Большого шлема», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

28-летний Медведев закончил год на 5-м месте в рейтинге АТР. В 2024 году россиянин не смог выиграть ни одного турнира.