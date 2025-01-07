Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 14:45

Чесноков: «Хачанов, Рублев и Медведев находятся в расцвете карьеры»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о том, чего можно ожидать от трех сильнейших российских теннисистов в 2025 году.

«Хачанов, Рублев и Медведев находятся в расцвете карьеры. Они молодые, и хотелось бы, чтобы Медведев выиграл титул, который он так и не завоевал в прошлом году. Также хочется, чтобы в этом году они показали выдающиеся результаты, и кто-нибудь из них смог зацепиться за турниры Большого шлема», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

28-летний Медведев закончил год на 5-м месте в рейтинге АТР. В 2024 году россиянин не смог выиграть ни одного турнира.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Читайте также
СК возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток тренером во Владимире
Семилетний мотогонщик умер после аварии на треке в Нидерландах
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Квартиру артистки Паршуты в Москве ограбили во время праздников
Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и РФ
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Польша обыграла Казахстан и вышла в финал United Cup

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости