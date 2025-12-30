Чесноков объяснил неудачи Медведева в начале года

Бывший теннисист Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев неудачно начал сезон из-за экспериментов со струнами своей ракетки.

«Я заметил, что в начале сезона Медведев проводил эксперименты со струнами. Обычно он играет синтетическими струнами, но некоторое время использовал натуральные. Такие струны подходят не всем, у Медведева мяч постоянно срывался. К концу сезона он вернулся к привычному варианту, и это принесло результат», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В сезоне-2025 Медведев выиграл один турнир — в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для 29-летнего россиянина 21-м в карьере на уровне АТР. Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США 2021 года. Его наивысшая позиция в мировом рейтинге — первая строчка, которой он достиг в феврале 2022-го.