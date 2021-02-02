Чесноков уверен, что сборная России выйдет в плей-офф ATP Cup

Полуфиналист «Роллан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков прокомментировал победу России над Аргентиной в 1-м туре ATP Cup.

«Рублев и Медведев сейчас находятся в очень хорошей форме. Конец года они провели достаточно сильно, если учесть те условия, в которых они находятся. Они заслужили победу.

У нас двое игроков, которые входят в десятку лучших теннисистов мира. На сегодняшний момент они набрали великолепную форму. Я думаю, что они точно пройдут дальше, обыграв Японию», — сказал Чесноков «СЭ».

Российские теннисисты стартовали с победы над Аргентиной в 1-м туре АТР Cup 2 февраля. Встреча с Японией пройдет в среду, 3 февраля.

(Владимир Пушкарев)