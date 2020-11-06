Бывшая девушка Зверева рассказала о попытке самоубийства

Бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева россиянка Ольга Шарыпова утверждает, что пыталась покончить жизнь самоубийством после того, как ее звездный бойфренд напал на нее в гостиничном номере в Женеве. На прошлой неделе Шарыпова призналась в соцсетях, что Зверев бил ее головой о стену и душил подушкой перед US Open 2019 года.

В интервью журналу Racquet Magazine, опубликованном в четверг, Шарыпова сообщила, что после того, как Александр первый раз ударил ее по лицу, она ввела себе лекарственный препарат, который теоретически мог убить девушку. Правда, затем она передумала и приняла другое лекарство, нейтрализующее действие первого. По словам Ольги, она чувствовала себя в безвыходной ситуации, понимая, что мучитель ее не отпустит, и издевательства продолжатся. Автора статьи в Racquet Magazine пишет, что девушка предъявила фотографии синяков на ее лице и руках, якобы сделанные после побоев бойфренда.

На турнире в Париже Зверев отказался комментировать откровения бывшей подруги, заявив, что ранее изложил свою позицию в Instagram. Александр подчеркивает, что рассказы Шарыповой о насилии с его стороны не соответствуют действительности, а их отношения давно закончились. Шарыпова также дала интервью CNN в котором отметила, что в целом не считает своего бывшего бойфренда плохим человеком, но понимает, что он творил в ее отношении «ужасные вещи». Ольга заявляет, что решила рассказать о случившемся для того, чтобы в целом поднять тему семейного насилия в отношении женщин.