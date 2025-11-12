Теннис
12 ноября, 15:23

Бублик выступит на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Павел Лопатко

Казахстанский теннисист Александр Бублик будет участвовать в международном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

28-летний спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, представит команду «львов», капитаном которой выступит серб Янко Типсаревич.

Соревнования состоятся 29—30 ноября в Санкт-Петербурге. В них также будут участвовать россиянин Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и Юлия Путинцева.

Источник: Telegram-канал турнира «Трофеи Северной Пальмиры»
Александр Бублик
  • Skorz.

    Ну конечно не Итоговый , но выступление Бублика добавит перца в турнир !)

    12.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Участие в этом турнире - ещё одно доказательство того, что Саша Бублик по своему менталитету- русский. А "российский" Данилко Медведефф в эти дни будет жопу чесать на пляжах Манаки.

    12.11.2025

