Борис Беккер расходится с супругой

В заявлении, распространенном пресс-атташе Беккера Робертом Любеноффом, Борис называет их решение обоюдным и поясняет: "Мы поняли, что так дальше продолжаться не может. Наступил такой момент. Мы поняли, что слишком по-разному смотрим на мир. Но о разводе не было даже и речи".