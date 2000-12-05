Борис Беккер расходится с супругой
Знаменитый немецкий теннисист, трехкратный победитель Уимблдона Борис Беккер и его темнокожая жена Барбара приняли решение жить раздельно.
В заявлении, распространенном пресс-атташе Беккера Робертом Любеноффом, Борис называет их решение обоюдным и поясняет: "Мы поняли, что так дальше продолжаться не может. Наступил такой момент. Мы поняли, что слишком по-разному смотрим на мир. Но о разводе не было даже и речи".
Свадьба Бориса и Барбары состоялась в 1993 году. У супругов двое детей - шестилетний сын и годовалая дочь.
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