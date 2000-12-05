Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

5 декабря 2000, 16:12

Борис Беккер расходится с супругой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Борис Беккер расходится с супругой
Фото «СЭ»

    Знаменитый немецкий теннисист, трехкратный победитель Уимблдона Борис Беккер и его темнокожая жена Барбара приняли решение жить раздельно.

    В заявлении, распространенном пресс-атташе Беккера Робертом Любеноффом, Борис называет их решение обоюдным и поясняет: "Мы поняли, что так дальше продолжаться не может. Наступил такой момент. Мы поняли, что слишком по-разному смотрим на мир. Но о разводе не было даже и речи".

    Свадьба Бориса и Барбары состоялась в 1993 году. У супругов двое детей - шестилетний сын и годовалая дочь.

0
Читайте также
Камилу Джорджи обвиняют в разграблении виллы в Тоскане
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Кассьерра провел лучший матч в карьере, Семак верит в чемпионство, медали точно будут. Что произошло после победы «Зенита» над «Ахматом»
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Претш выиграл чемпионат Германии

Макинрою надоело быть тренером. Он решил податься в игроки

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости