Борис Беккер помогает благотворительному фонду Стэнли Мэттьюза в годовщину терактов 11 сентября
22:32
Экс-первая ракетка мира Борис Беккер принял участие в благотворительной акции, посвященной 18-й годовщине терактов 11 сентября. День благотворительности устраивает финансовая компания BGC.
Борис Беккер представляет благотворительный фонд сэра Стэнли Мэтьюза, который помогает развитию детского спорта. Назван он в честь первого в истории обладателя «Золотого мяча».
Representing The Sir Stanley Matthews Foundation on the trading floor for BGC Charity Day #9/11 #weneverforget pic.twitter.com/jlYgteeGLM— Boris Becker (@TheBorisBecker) September 11, 2019