Борис Беккер помогает благотворительному фонду Стэнли Мэттьюза в годовщину терактов 11 сентября

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер принял участие в благотворительной акции, посвященной 18-й годовщине терактов 11 сентября. День благотворительности устраивает финансовая компания BGC.

Борис Беккер представляет благотворительный фонд сэра Стэнли Мэтьюза, который помогает развитию детского спорта. Назван он в честь первого в истории обладателя «Золотого мяча».