Блинкова и Потапова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира WTA в Будапеште

Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова переиграли австралийку Джессику Мур и российскую представительницу Александру Панову (4:6, 7:6 (7:5), 15:13) в парном разряде первого круга турнира WTA в Будапеште.

Блинкова и Потапова сыграют в четвертьфинале с испанкой Георгиной Гарсия Перес и представительницей Чехии Ренатой Ворачовой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) – Джессика Мур/Александра Панова (Австралия/Россия, 4) – 4:6, 7:6 (7:5), 15:13

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