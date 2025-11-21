Теннис
Сегодня, 15:15

Беккер предложил Шелтону нанять в качестве тренера Сампраса или Агасси

Анастасия Пилипенко

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывший лидер мирового рейтинга немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, кого стоит нанять Бену Шелтону в качестве тренера.

«Для меня он один из самых любимых игроков года. Мне нравится его личность, его харизма, мне нравится, как он играет в теннис. Но я думаю, что он мог бы играть тактически гораздо лучше. Его тренер — отец, который тоже был игроком мирового класса и обладает обширными знаниями в этом виде спорта. Бену Шелтону стоит подумать о супер тренере. Я думаю об [Андре] Агасси, о [Пите] Сампрасе.

Этот игрок меня просто восхищает своей игрой. Понимаю, как он играет в теннис, с его подачей и ударами с лета, с агрессией. Нам нужны харизматичные, позитивные личности, на которых будут ходить мальчишки и девчонки со всего мира, чтобы поболеть за них, включать канал, чтобы посмотреть на них. Вот почему я большой поклонник Бена Шелтона», — цитирует Беккера The Tennis Gazette.

57-летний Беккер является олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде, двукратным обладателем Кубка Дэвиса, шестикратным победителем турниров «Большого шлема», трехкратным — Уимблдона. За свою карьеру он завоевал 49 титулов в одиночном разряде, завершив ее в 1999 году.

Теннис
Андре Агасси
Бен Шелтон
Борис Беккер (теннис)
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
