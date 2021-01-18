Австралийский депутат назвал Вавринку «паршивым теннисистом»

Депутат Законодательного Собрания штата Виктория Тим Смит жестко высказался о том, что теннисистов, в том числе швейцарца Стэна Вавринку впустили в штат, а некоторых граждан страны — нет.

«Это ужасный двойной стандарт для каждого жителя штата, который сейчас находится в Сиднее и не может вернуться домой из-за запрета премьер-министра. Этому паршивому теннисисту разрешили въезд, а нашим людям — нет. Многие семьи в штате сейчас в гневе» — прокомментировал Смит фотографию Вавринки с обязательного карантина перед Australian Open.

Организаторы австралийского турнира поместили 72 теннисистов на двухнедельный карантин из-за контактов с заболевшими. Начало турнира запланировано на 8 февраля.