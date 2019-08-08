ATP поздравил Федерера. Сегодня ему исполняется 38 лет

Сегодня исполняется 38 лет знаменитому швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. В честь этого события Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала в Twitter поздравительное видео.

Happy birthday, @rogerfederer! 🥳



Join us in wishing Roger a very happy birthday 👇 pic.twitter.com/VKHqlhB7Bb — ATP Tour (@ATP_Tour) August 8, 2019

Федерер за свою карьеру выиграл 20 титулов на турнирах "Большого шлема" в мужском одиночном разряде и в сумме находился 310 недель на первом месте в мировом рейтинге (237 недель подряд). Он непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года. В общей сложности, Федерер выиграл 110 турниров ATP (из них - 102 в одиночном разряде). Теннисист становился обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной сборной Швейцарии.