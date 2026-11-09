Соболенко — Мухова: онлайн-трансляция матча Итогового турнира WTA

Арина Соболенко и Каролина Мухова сыграют в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA в понедельник, 9 ноября. Встреча состоится на центральном корте Indian Wells Tennis Garden в Индиан-Уэллсе (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями, статистикой и результатом встречи можно в теннисном матч-центре «СЭ» и на официальном сайте WTA.

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Соболенко получила второй номер посева на Итоговом турнире WTA. Белорусская теннисистка выступит на заключительном соревновании сезона в шестой раз подряд. В 2026 году она выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами, а также дошла до финалов Australian Open и US Open.

Мухова получила седьмой номер посева и впервые участвует в Итоговом турнире WTA. В нынешнем сезоне чешка дошла до четвертьфинала турнира в Пекине и третьего круга соревнований в Ухане.

После встречи Соболенко и Муховой на центральном корте сыграют россиянка Мирра Андреева и украинка Элина Свитолина. Обе встречи относятся к группе 2 Итогового турнира WTA.

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