Анна Калинская: «Кирьос ничего не сделал. Он отличный игрок и хороший человек»

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала свои посты в Instagram с подписями «чертов энергетический вампир» и «ты не плохой парень, ты просто плохой человек», которые, как многие подумали, направлены бывшему парню и теннисисту Нику Кирьосу.

— Ник ничего не сделал, — приводит слова Калинская au.sports.yahoo.com. — Он хороший человек, и я не хотела ничего о нем говорить. Не знаю, с чего люди решили, что это было о нем. Он отличный игрок и хороший человек.