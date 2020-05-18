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Анна Калинская: «Кирьос ничего не сделал. Он отличный игрок и хороший человек»

09:40
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Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала свои посты в Instagram с подписями «чертов энергетический вампир» и «ты не плохой парень, ты просто плохой человек», которые, как многие подумали, направлены бывшему парню и теннисисту Нику Кирьосу.

— Ник ничего не сделал, — приводит слова Калинская au.sports.yahoo.com. — Он хороший человек, и я не хотела ничего о нем говорить. Не знаю, с чего люди решили, что это было о нем. Он отличный игрок и хороший человек.

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