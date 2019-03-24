Андрееску и Контавейт вышли в четвертый круг турнира в Майами

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в третьем круге турнира WTA в Майами обыграла немку Ангелику Кербер - 6:4, 4:6, 6:1.
Представительница Эстонии Анетт Контавейт одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович - 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:4).
В четвертом круге Бьянка Андрееску и Анетт Контавейт сыграют между собой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Бьянка Андрееску (Канада) - Ангелик Кербер (Германия, 8) - 6:4, 4:6, 6:1
Анетт Контавейт (Эстония, 21) - Айла Томлянович (Австралия) - 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:4)
Загрузка...