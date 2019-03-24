08:35 | Теннис

Андрееску и Контавейт вышли в четвертый круг турнира в Майами

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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в третьем круге турнира WTA в Майами обыграла немку Ангелику Кербер - 6:4, 4:6, 6:1. 

Представительница Эстонии Анетт Контавейт одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:4)

В четвертом круге Бьянка Андрееску и Анетт Контавейт сыграют между собой.

Майами (США) 

Турнир WTA Miami Open presented by Itau 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард

Одиночный разряд 

Третий круг 

Бьянка Андрееску (Канада) - Ангелик Кербер (Германия, 8) - 6:4, 4:6, 6:1

Анетт Контавейт (Эстония, 21) - Айла Томлянович (Австралия) - 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:4)

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