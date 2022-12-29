Пивоварова: «Отстранение — время возможностей для развития спорта внутри страны»

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова высказалась об отстранении российских спортсменов от официальных международных соревнований.

«Безусловно, это серьезный удар. Не буду, наверное, говорить о том, справедливо это или нет. Но в целом, я такой человек, что любую негативную ситуацию рассматриваю не как драму, а как время возможностей. И сейчас это время возможностей для развития спорта внутри страны с последующим выходом на международный уровень.

У нас во многих видах спорта еще осталась советская система — она прекрасна, но ее никак не развивали. Многие специалисты ушли и никакого продолжения не было. Я надеюсь, что эта ситуация послужит толчком для того, чтобы советскую систему подготовки спортсменов адаптировать под современные реалии в каждом виде спорта. И в дальнейшем у нас будет новая волна прекрасных спортсменов, которые будут занимать высшие места на Олимпиадах», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе, без флага и гимна.