Россиянка Анастасия Павлюченкова недовольна концовкой матча с немкой Юлией Гергес, которая отказалась продолжать встречу при счете (6:4, 2:6, 0:4) в первом круге турнира WTA в Штутгарте, информирует официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Следующей соперницей Павлюченковой станет Анетт Контавейт.

– Конечно, я не хотела, чтобы матч закончился так. Я наконец набрала ход и в концовке демонстрировала мощный теннис. В целом я осталась довольна своей игрой, несмотря на не лучшее начало матча. Нужно отдать должное сопернице – она подавала просто невероятно, особенно в первом сете. Во второй партии я сказала себе: "Нужно атаковать с приема, надо постараться делать что-то иначе и проявлять активность в каждом ударе". Я попыталась что-то изменить, чтобы выиграть. Это сработало.

Контавейт – очень сильная соперница. Она настоящий боец. Я помню это по нашему прошлогоднему матчу здесь. Кажется, мы играли почти три часа, борьба была упорной, но я не смогла завершить матч в свою пользу. Уровень тенниса был очень хорош. Того же я жду и от предстоящей встречи. Она отличная теннисистка, но я буду готова к матчу. Надеюсь, начну эту встречу лучше, чем поединок с Гергес, – приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA.

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