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Альтмайер отыгрался после 1:6 и выбил Руне на старте «Мастерса» в Шанхае

Даниэль Альтмайер проиграл первый сет 1:6, но выбил Хольгера Руне в Шанхае

Василий Рогов

Даниэль Альтмайер победил Хольгера Руне в первом круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Немец проиграл стартовый сет со счетом 1:6, но выиграл два следующих.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 и продолжалась 2 часа 14 минут. Руне уверенно провел первый сет, однако Альтмайер сумел выровнять игру и взял вторую партию на тай-брейке.

В решающем сете немец сделал единственный брейк при счете 4:4. Подавая на матч, Альтмайер при 30:30 выиграл эффектный розыгрыш ударом слева по линии и затем реализовал матчбол.

«Было несколько розыгрышей, в которых мне действительно пришлось бороться. В последние дни я над этим работал. Уверенность была не самой высокой, и сегодня эта работа окупилась в очень важный момент», — приводит слова Альтмайера официальный сайт турнира.

Руне проводил только третий турнир уровня ATP после разрыва ахиллова сухожилия и операции. Во втором круге Альтмайер сыграет с Беном Шелтоном. Их единственная предыдущая встреча состоялась в Гамбурге в 2026 году и завершилась победой немца.

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Теннис
Бен Шелтон
Хольгер Руне
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