«Алеся шикарна. Просто богиня». Кафельникова поразила пользователей откровенным фото

Дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, которая привела его подписчиков в восторг.

— Оплати просмотр, — подписала Кафельникова фотографию.

patrushevaa_: Это слишком идеально.

klaraorthemoon: Богиня.

1niccy: Совершенство.

denisovakarina_: Слишком хороша.

klyukovka 96 : Самая лучшая.

Дерзкое бикини и глубокие глаза. Алеся Кафельникова изменилась и стала нереальной красоткой