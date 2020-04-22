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«Алеся шикарна. Просто богиня». Кафельникова поразила пользователей откровенным фото

11:37
Алеся Кафельникова. Фото Instagram
Алеся Кафельникова. Фото Instagram
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Дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, которая привела его подписчиков в восторг.

— Оплати просмотр, — подписала Кафельникова фотографию.

patrushevaa_: Это слишком идеально.

klaraorthemoon: Богиня.

1niccy: Совершенство.

denisovakarina_: Слишком хороша.

klyukovka96: Самая лучшая.

Дерзкое бикини и глубокие глаза. Алеся Кафельникова изменилась и стала нереальной красоткой

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