«Алеся шикарна. Просто богиня». Кафельникова поразила пользователей откровенным фото
11:37
Дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, которая привела его подписчиков в восторг.
— Оплати просмотр, — подписала Кафельникова фотографию.
patrushevaa_: Это слишком идеально.
klaraorthemoon: Богиня.
1niccy: Совершенство.
denisovakarina_: Слишком хороша.
klyukovka96: Самая лучшая.
Дерзкое бикини и глубокие глаза. Алеся Кафельникова изменилась и стала нереальной красоткой