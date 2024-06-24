Селиваненко — об Анне Дмитриевой: «Она была лучшей во всем»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью советской теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой.

«Анна Владимировна — легенда тенниса. Она всегда была лучшей во всем, чем занималась — и на корте, и у микрофона. Став основателем первого отечественного теннисного канала, Анна Владимировна по сути стала первопроходцем в новом жанре спортивной журналистики. Она всегда заряжала всех своей энергией и многие современные журналисты считают себя ее учениками», — сказал Селиваненко «СЭ».

Дмитриева была заслуженным мастером спорта СССР, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах.

После завершения карьеры Дмитриева с 1975 года начала работать спортивным комментатором, а в 1993 году перешла на телеканал НТВ. С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».

Софья Грецкая