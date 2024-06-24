Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 10:02

Селиваненко — об Анне Дмитриевой: «Она была лучшей во всем»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью советской теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой.

«Анна Владимировна — легенда тенниса. Она всегда была лучшей во всем, чем занималась — и на корте, и у микрофона. Став основателем первого отечественного теннисного канала, Анна Владимировна по сути стала первопроходцем в новом жанре спортивной журналистики. Она всегда заряжала всех своей энергией и многие современные журналисты считают себя ее учениками», — сказал Селиваненко «СЭ».

Дмитриева была заслуженным мастером спорта СССР, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах.

После завершения карьеры Дмитриева с 1975 года начала работать спортивным комментатором, а в 1993 году перешла на телеканал НТВ. С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».

Софья Грецкая

Анна Дмитриева
0
Читайте также
Защитник сборной Швейцарии Аканджи умножает быстрее калькулятора
Мирослав Ромащенко оценил физическую форму Роналду на Евро-2024
Токаев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Фестиваль в честь праздника Святой Троицы прошел в Краснодарском крае
Суд признал невиновным американца после 20 лет ожидания смертной казни
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости