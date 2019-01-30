Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над англичанкой Кэти Бултер (7:5, 4:6, 6:1) в рамках турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге и вышла во второй раунд турнира WTA.
На счету Александровой 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 11 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал соревнований российская теннисистка поборется с чешкой Терезой Мартинцовой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, Q) – Кэти Бултер (Великобритания, LL) – 7:5, 4:6, 6:1
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