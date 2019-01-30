Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над англичанкой Кэти Бултер (7:5, 4:6, 6:1) в рамках турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге и вышла во второй раунд турнира WTA.

На счету Александровой 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 11 брейк-пойнтов.

​За выход в четвертьфинал соревнований российская теннисистка поборется с чешкой Терезой Мартинцовой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, Q) – Кэти Бултер (Великобритания, LL) – 7:5, 4:6, 6:1

Все о турнире в Санкт-Петербурге – здесь

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