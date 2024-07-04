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Бублик: «Раньше я играл ради денег, сейчас — только ради тенниса»

Алина Савинова
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Представляющий Казахстан Александр Бублик рассказал, как он на данный момент относится к теннису.

27-летний спортсмен является победителем четырех турниров ATP в одиночном разряде и финалистом одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2021). До 2016 года он выступал за Россию.

«Я говорил это в Ньюпорте в 2021-м — я получаю удовольствие от всего, что делаю. Потому что жизнь профессионального спортсмена меняется очень быстро. Раньше я играл ради денег, чтобы получить что-то, чего у меня нет. Сейчас я играю только ради тенниса, потому что у меня замечательная семья, сын, жена, друзья, мне не о чем больше просить. Так что я просто играю и наслаждаюсь этим временем. Не знаю, сколько еще я буду здесь. Посмотрим, как все сложится. Но сейчас все хорошо», — приводит слова Бублика Tennis Channel.

В среду, 3 июля, Бублик вышел в третий круг Уимблдона, обыграв француза Артура Казо (6:4, 7:6 (7:1), 6:4). Турнир «Большого шлема» проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Теннис
Александр Бублик
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