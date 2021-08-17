Агент Наоми Осаки раскритиковал журналиста, который довел теннисистку до слез

Агент японской теннисистки Наоми Осаки раскритиковал журналиста, который довел девушку до слез во время пресс-конференции.

«Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то что многое получаете от ее внимания?» — жестко спросил представитель СМИ.

Японка расплакалась после этого вопроса и ушла с пресс-конференции. Спустя какое-то время Наоми вернулась и говорила с журналистами дальше.

«Это хулиган. Он издевается, а не работает. Из-за таких, как он, отношения между прессой и теннисистами сильно напряжены. Что ей дает внимание СМИ? Вы слишком много о себе возомнили!» — прокомментировал ситуацию агент.