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Агент Наоми Осаки раскритиковал журналиста, который довел теннисистку до слез

09:18
Наоми Осака. Фото AFP
Наоми Осака. Фото AFP
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Агент японской теннисистки Наоми Осаки раскритиковал журналиста, который довел девушку до слез во время пресс-конференции.

«Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то что многое получаете от ее внимания?» — жестко спросил представитель СМИ.

Японка расплакалась после этого вопроса и ушла с пресс-конференции. Спустя какое-то время Наоми вернулась и говорила с журналистами дальше.

«Это хулиган. Он издевается, а не работает. Из-за таких, как он, отношения между прессой и теннисистами сильно напряжены. Что ей дает внимание СМИ? Вы слишком много о себе возомнили!» — прокомментировал ситуацию агент.

Ранее Наоми Осака приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за психологических проблем.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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