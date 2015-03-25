Пиронкова и Риске вышли во второй круг турнира в Майами

Американка Элисон Риске в первом круге турнира в Майами переиграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони – 6:4, 6:0. В другой встрече Цветана Пиронкова из Болгарии победила украинку Катерину Козлову – 6:4, 6:3.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open

Призовой фонд 5 219 780 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Риске (США) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:4, 6:0

Пиронкова (Болгария) – Козлова (Украина, Q) – 6:4, 6:3

Макхэйл (США) - Кирстя (Румыния, WC) - 7:5, 6:4

Бенчич (Швейцария) - Хантухова (Словакия) - 6:1, 7:6 (7:5)