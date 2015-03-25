Пиронкова и Риске вышли во второй круг турнира в Майами
25 марта 2015, 20:03
Американка Элисон Риске в первом круге турнира в Майами переиграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони – 6:4, 6:0. В другой встрече Цветана Пиронкова из Болгарии победила украинку Катерину Козлову – 6:4, 6:3.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open
Призовой фонд 5 219 780 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Риске (США) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:4, 6:0
Пиронкова (Болгария) – Козлова (Украина, Q) – 6:4, 6:3
Макхэйл (США) - Кирстя (Румыния, WC) - 7:5, 6:4
Бенчич (Швейцария) - Хантухова (Словакия) - 6:1, 7:6 (7:5)
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