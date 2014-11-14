Братья Брайаны вышли в полуфинал итогового турнира года в Лондоне
14 ноября 2014, 22:43
В матче группы A итогового турнира года в Лондоне американцы Боб Брайан и Майк Брайан обыграли австрийца Александра Пейя и бразильца Бруну Соареса в двух сетах – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Победители вышли в полуфинал и сыграют с французами Жюльеном Беннето и Эдуаром Роже-Вассленом.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Barclays ATP World Tour Finals
Призовой фонд 6 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Группа A
Брайан/Брайан (США) – Пейя/Соарес (Австрия/Бразилия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
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