Братья Брайаны вышли в полуфинал итогового турнира года в Лондоне

В матче группы A итогового турнира года в Лондоне американцы Боб Брайан и Майк Брайан обыграли австрийца Александра Пейя и бразильца Бруну Соареса в двух сетах – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Победители вышли в полуфинал и сыграют с французами Жюльеном Беннето и Эдуаром Роже-Вассленом.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Finals

Призовой фонд 6 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Группа A

Брайан/Брайан (США) – Пейя/Соарес (Австрия/Бразилия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)