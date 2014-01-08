Турсунов вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее
8 января 2014, 16:35
Россиянин Дмитрий Турсунов в матче второго круга турнира в Сиднее победил чеха Лукаша Росола – 3:6, 6:3, 6:3. Теперь за выход в полуфинал соревнований ему предстоит встретиться с Денисом Истоминым из Узбекистана, победившего хорвата Марина Чилича – 6:3, 6:4.
Сидней (Австралия)
Мужской турнир Apia International Sydney
Призовой фонд 452 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ТУРСУНОВ (Россия, 4) – Росол (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:3
Истомин (Узбекистан) – Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 6:4
Дель Потро (Аргентина, 1) – Маю (Франция) – 1:6, 6:3, 6:4
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