Турсунов вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Россиянин Дмитрий Турсунов в матче второго круга турнира в Сиднее победил чеха Лукаша Росола – 3:6, 6:3, 6:3. Теперь за выход в полуфинал соревнований ему предстоит встретиться с Денисом Истоминым из Узбекистана, победившего хорвата Марина Чилича – 6:3, 6:4.

Сидней (Австралия)

Мужской турнир Apia International Sydney

Призовой фонд 452 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ТУРСУНОВ (Россия, 4) – Росол (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:3

Истомин (Узбекистан) – Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 6:4

Дель Потро (Аргентина, 1) – Маю (Франция) – 1:6, 6:3, 6:4