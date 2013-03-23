Шарапова и Кириленко вышли в третий круг турнира в Майами
23 марта 2013, 08:59
Россиянки Мария Шарапова и Мария Кириленко вышли в третий круг турнира в Майами. Их соперницами станут соотечественница Елена Веснина и Клара Закопалова из Чехии соответственно.
Майами (США)
Женский турнир Sony Open Tennis
Призовой фонд 5 185 625 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ШАРАПОВА (Россия, 3) – Бушар (Канада, WC) – 6:2, 6:0
КИРИЛЕНКО (Россия,14) – Маттек-Сэндз (США, Q) – 6:1, 6:4
Иванович (Сербия, 12) – У. Радванска (Польша) – 6:2, 6:1
Эррани (Италия, 8) – Хантухова (Словакия) – 6:3, 6:1
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