Шарапова и Кириленко вышли в третий круг турнира в Майами

Россиянки Мария Шарапова и Мария Кириленко вышли в третий круг турнира в Майами. Их соперницами станут соотечественница Елена Веснина и Клара Закопалова из Чехии соответственно.

Майами (США)

Женский турнир Sony Open Tennis

Призовой фонд 5 185 625 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия, 3) – Бушар (Канада, WC) – 6:2, 6:0

КИРИЛЕНКО (Россия,14) – Маттек-Сэндз (США, Q) – 6:1, 6:4

Иванович (Сербия, 12) – У. Радванска (Польша) – 6:2, 6:1

Эррани (Италия, 8) – Хантухова (Словакия) – 6:3, 6:1