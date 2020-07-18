22-летний белорусский судья дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 тысяч долларов

Белорусский судья Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 тысяч долларов за нарушение антикоррупционных правил, сообщает Tennis Integrity Unit.

Вина 22-летнего судьи в том, что он не сообщил о стороннем предложении манипулировать результатами матча при вводе счета. То есть, вводить цифры позже реального положения, чтобы злоумышленнику можно было поставить на исход уже проведенного розыгрыша.

Нарушение зафиксировано в ноябре 2019 года, на женском турнире ITF в Минске с призовым фондом 25 тысяч долларов. На этом турнире Изотов был судьей на вышке.

При этом он не только не сообщил о нарушениях, но и сам сделал аналогичное предложение другим судьям.