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Сафин переиграл Налбандяна на выставочном турнире

10 января 2007, 12:51
Сафин переиграл Налбандяна на выставочном турнире Фото "СЭ"
Сафин переиграл Налбандяна на выставочном турнире Фото "СЭ"

    Мельбурн (Австралия)

    Выставочный турнир Kooyong Classic

    САФИН (Россия) - Налбандян (Аргентина) - 5:7, 6:1, 6:2

    После этого матча восьмая ракетка мира Давид Налбандян снялся с турнира, сославшись на травму колена. Пока неизвестно, не помешает ли это повреждение аргентинцу выступить на Australian Open.

    Отметим, что на турнире Kooyong Classic Налбандяна заменил чилиец Фернандо Гонсалес.

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