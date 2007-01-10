Сафин переиграл Налбандяна на выставочном турнире
10 января 2007, 12:51
Мельбурн (Австралия)
Выставочный турнир Kooyong Classic
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САФИН (Россия) - Налбандян (Аргентина) - 5:7, 6:1, 6:2
После этого матча восьмая ракетка мира Давид Налбандян снялся с турнира, сославшись на травму колена. Пока неизвестно, не помешает ли это повреждение аргентинцу выступить на Australian Open.
Отметим, что на турнире Kooyong Classic Налбандяна заменил чилиец Фернандо Гонсалес.
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