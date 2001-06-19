Сегодня прошла жеребьевка Уимблдонского теннисного турнира. В первом круге россиянка Елена Дементьева встретится с американкой Эллисон Брэдшо. Лина Красноруцкая сыграет с сильной француженкой Анн-Гаэль Сидо. В мужской части турнира Марат Сафин и Евгений Кафельников встретятся с теннисистами, которые выйдут из квалификации.