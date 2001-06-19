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Дементьева в первом круге Уимблдона
сыграет с Брэдшо

19 июня 2001, 17:05
Дементьева в первом круге Уимблдона сыграет с Брэдшо Фото "СЭ"
Дементьева в первом круге Уимблдона сыграет с Брэдшо Фото "СЭ"

     Сегодня прошла жеребьевка Уимблдонского теннисного турнира. В первом круге россиянка Елена Дементьева встретится с американкой Эллисон Брэдшо. Лина Красноруцкая сыграет с сильной француженкой Анн-Гаэль Сидо. В мужской части турнира Марат Сафин и Евгений Кафельников встретятся с теннисистами, которые выйдут из квалификации.

     Михаилу Южному и Андрею Столярову повезло меньше. Первый попал на прошлогоднего полуфиналиста белоруса Владимира Волчкова, а второй - на южноафриканца Уэйна Феррейру.

     "Посеянная" под 32-м номером Татьяна Панова сыграет с румынкой Руксандрой Драгомир-Илие, Анастасия Мыскина - с аргентинкой Паолой Суарес, Елена Бовина - с Сандрой Клейновой из Чехии, Надежда Петрова - с испанкой Маги Серной, а Елена Лиховцева - с американкой Джилл Крэйбас.

     Интересно, что в основную сетку турнира попала Елена Балтача, дочь известного в прошлом футболиста киевского "Динамо" и сборной СССР Сергея Балтачи. Елена, представляющая Великобританию, встретится с Натали Деши из Франции.

Результаты жеребьевки

Мужчины

Пит Сампрас (США, 1) - Франсиско Клавет (Испания)

Кристоф Рохус (Бельгия) - Роджер Федерер (Швейцария, 15)

Ян-Майкл Гэмбилл (США, 12) - Крис Вудрафф (США)

Теннисист из квалификации - Тим Хенмэн (Великобритания, 6)

Марат САФИН (Россия, 4) - теннисист из квалификации

Йенс Книппшильд (Германия) - Арно Клеман (Франция, 13)

Томас Юханссон (Швеция, 11) - Эндрю Илие (Австралия)

Теннисист из квалификации - Хуан Карлос Ферреро (Испания, 8)

Евгений КАФЕЛЬНИКОВ (Россия, 7) - теннисист из квалификации

Мартин Дамм (Чехия) - Томас Энквист (Швеция, 10)

Владимир Волчков (Белоруссия, 16) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия)

Даниэль Вацек (Чехия) - Патрик Рафтер (Австралия, 3)

Ллейтон Хьюитт (Австралия, 5) - Магнус Густафссон (Швеция)

Михел Кратохвил (Швейцария) - Себастьян Грожан (Франция, 9)

Уэйн Феррейра (ЮАР, 14) - Андрей СТОЛЯРОВ (Россия)

Петер Весселс (Голландия) - Андре Агасси (США, 2)

Женщины

Мартина Хингис (Швейцария, 1) - Вирхиния Руано Паскуаль (Испания)

Мария Салерни (Аргентина) - Аранта Санчес-Викарио (Испания, 13)

Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия, 10) - Эллисон Брэдшо (США)

Сара Питковски (Франция) - Жюстин Энин (Бельгия, 8)

Дженнифер Каприати (США, 4) - Мария Алехандра Венто (Венесуэла)

Рэчел Маккуиллан (Австралия) - Сандрин Тестю (Франция, 15)

Магдалена Малеева (Болгария, 12) - теннисистка из квалификации

Рита Кути Киш (Венгрия) - Серена Уильямс (США, 5)

Ким Клийстерс (Бельгия, 7) - Джулия Казони (Италия)

Теннисистка из квалификации - Аманда Кетцер (ЮАР, 11)

Елена Докич (Югославия, 14) - Россана де Лос-Риос (Парагвай)

Мартина Суха (Словакия) - Линдсэй Дэвенпорт (США, 3)

Амели Моресмо (Франция, 6) - Николь Пратт (Австралия)

Теннисистка из квалификации - Натали Тозья (Франция, 9)

Сильвия Фарина-Элия (Италия, 16) - Адриана Герси (Чехия)

Синобу Асагоэ (Япония) - Винус Уильямс (США, 2)

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