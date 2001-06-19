Дементьева в первом круге Уимблдона
сыграет с Брэдшо
Сегодня прошла жеребьевка Уимблдонского теннисного турнира. В первом круге россиянка Елена Дементьева встретится с американкой Эллисон Брэдшо. Лина Красноруцкая сыграет с сильной француженкой Анн-Гаэль Сидо. В мужской части турнира Марат Сафин и Евгений Кафельников встретятся с теннисистами, которые выйдут из квалификации.
Михаилу Южному и Андрею Столярову повезло меньше. Первый попал на прошлогоднего полуфиналиста белоруса Владимира Волчкова, а второй - на южноафриканца Уэйна Феррейру.
"Посеянная" под 32-м номером Татьяна Панова сыграет с румынкой Руксандрой Драгомир-Илие, Анастасия Мыскина - с аргентинкой Паолой Суарес, Елена Бовина - с Сандрой Клейновой из Чехии, Надежда Петрова - с испанкой Маги Серной, а Елена Лиховцева - с американкой Джилл Крэйбас.
Интересно, что в основную сетку турнира попала Елена Балтача, дочь известного в прошлом футболиста киевского "Динамо" и сборной СССР Сергея Балтачи. Елена, представляющая Великобританию, встретится с Натали Деши из Франции.
Результаты жеребьевки
Мужчины
Пит Сампрас (США, 1) - Франсиско Клавет (Испания)
Кристоф Рохус (Бельгия) - Роджер Федерер (Швейцария, 15)
Ян-Майкл Гэмбилл (США, 12) - Крис Вудрафф (США)
Теннисист из квалификации - Тим Хенмэн (Великобритания, 6)
Марат САФИН (Россия, 4) - теннисист из квалификации
Йенс Книппшильд (Германия) - Арно Клеман (Франция, 13)
Томас Юханссон (Швеция, 11) - Эндрю Илие (Австралия)
Теннисист из квалификации - Хуан Карлос Ферреро (Испания, 8)
Евгений КАФЕЛЬНИКОВ (Россия, 7) - теннисист из квалификации
Мартин Дамм (Чехия) - Томас Энквист (Швеция, 10)
Владимир Волчков (Белоруссия, 16) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия)
Даниэль Вацек (Чехия) - Патрик Рафтер (Австралия, 3)
Ллейтон Хьюитт (Австралия, 5) - Магнус Густафссон (Швеция)
Михел Кратохвил (Швейцария) - Себастьян Грожан (Франция, 9)
Уэйн Феррейра (ЮАР, 14) - Андрей СТОЛЯРОВ (Россия)
Петер Весселс (Голландия) - Андре Агасси (США, 2)
Женщины
Мартина Хингис (Швейцария, 1) - Вирхиния Руано Паскуаль (Испания)
Мария Салерни (Аргентина) - Аранта Санчес-Викарио (Испания, 13)
Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия, 10) - Эллисон Брэдшо (США)
Сара Питковски (Франция) - Жюстин Энин (Бельгия, 8)
Дженнифер Каприати (США, 4) - Мария Алехандра Венто (Венесуэла)
Рэчел Маккуиллан (Австралия) - Сандрин Тестю (Франция, 15)
Магдалена Малеева (Болгария, 12) - теннисистка из квалификации
Рита Кути Киш (Венгрия) - Серена Уильямс (США, 5)
Ким Клийстерс (Бельгия, 7) - Джулия Казони (Италия)
Теннисистка из квалификации - Аманда Кетцер (ЮАР, 11)
Елена Докич (Югославия, 14) - Россана де Лос-Риос (Парагвай)
Мартина Суха (Словакия) - Линдсэй Дэвенпорт (США, 3)
Амели Моресмо (Франция, 6) - Николь Пратт (Австралия)
Теннисистка из квалификации - Натали Тозья (Франция, 9)
Сильвия Фарина-Элия (Италия, 16) - Адриана Герси (Чехия)
Синобу Асагоэ (Япония) - Винус Уильямс (США, 2)
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