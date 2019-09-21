14-летняя теннисистка пропала в Москве

14-летняя теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия пропала в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. 18 сентября она вылетела из Самары в столицу, после чего связь с ней оборвалась.

Кадры с видеонаблюдения в аэропорту «Внуково» показали, что по прилету в Москву она встретилась с неизвестным молодым человеком. Поиски Кварчии продолжаются, но найти теннисистку пока не удается.

Кварчия живет в Самаре и учится в школе олимпийского резерва. Неделю назад спортсменка принимала участие в турнире по настольному теннису в Сочи, где заняла первое место.