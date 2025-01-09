Медведев и Рублев могут встретиться в четвертом круге. Итоги жеребьевки Открытого чемпионата Австралии

Изучаем дорогу наших теннисистов на первом в году турнире «Большого шлема».

Главным событием января в теннисе традиционно станет Открытый чемпионат Австралии. Розыгрыш основной сетки турнира стартует 12 января. В нее напрямую попали 17 россиян: 5 мужчин и 12 женщин. Плюс через квалификацию в первый круг пробилась Полина Кудерметова. Смотрим, что ждет наших игроков в Мельбурне.

Российская битва за четвертьфинал

Никто из пяти наших мужчин не получил в первом круге соперника из числа «сеяных». Трое россиян сами имеют номер «посева». Это уже традиционно Даниил Медведев (5), Андрей Рублев (9) и Карен Хачанов (19).

У двух наших лидеров маячит встреча в 1/8 финала. До этой стадии оба должны добраться. Медведеву на старте достался представитель Таиланда Касидит Самрей, который получил «уайлд-кард», а Рублеву играть с квалифаером. Первые трудности ожидаются в третьем круге. Здесь Даниил потенциально может сыграть с хозяином корта Алексеем Попыриным, а Андрей — с Фрэнсисом Тиафо из США. Счет личных встреч между россиянами 7:2 в пользу Медведева. В четвертьфинале кому-то из них может попасть четвертый номер рейтинга американец Тейлор Фриц. Рублев еще ни разу в карьере не проходил эту стадию на турнирах «Большого шлема» (10 поражений в четвертьфинале из 10). Не кажется, что в Мельбурне в этом году у Андрея получится разрушить неприятную традицию.

У третьей ракетки России Хачанова дорога до четвертьфинала выглядит непростой, но проходимой. В первом круге Карен встретится с французом Адрианом Маннарино, в третьем круге может состояться встреча с греком Стефаносом Циципасом, в четвертом — с австралийцем Алексом де Минауром. Да, теннисисты сильные, но для игрока под 19-м номером «посева» это можно назвать подарком. В случае успешного прохождения Карена в четвертьфинале, вероятно, ждет задача с огромной звездочкой — матч против первой ракетки мира Янника Синнера.

Двое других россиян попали в нижнюю часть сетки, где будут играть Новак Джокович и Карлос Алькарас. Кстати, поединок серба и испанца может случиться уже в четвертьфинале. Если до этой стадии дойдут все игроки с наивысшим номером «посева», то потенциально пары выглядят так:

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минаур (Австралия, 8);

Тейлор Фриц (США, 4) — Даниил Медведев (Россия, 5);

Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 3);

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Александр Зверев (Германия, 2).

Мирра Андреева. Фото AFP

Трудности для Мирры

У женщин из 12 наших теннисисток, которые прошли в основную сетку напрямую, «сеяный» игрок в первом круге достался только одной — Камилле Рахимовой на старте предстоит встреча с соотечественницей Людмилой Самсоновой (25). В целом же дебютный круг россиянки должны пройти с минимумом потерь. Сейчас четверо наших девушек входят в топ-15 общего зачета, а номер «посева» получили семеро.

Не очень благосклонным получился жребий для Мирры Андреевой. 17-летняя россиянка потенциально может встретиться с первой ракеткой планеты Ариной Соболенко уже в четвертом круге. Девушки играли между собой совсем недавно — в полуфинале турнира в Брисбене сильнее оказалась белоруска — 6:3, 6:2. Это был их четвертый матч. Мирра выиграла только в одном — в прошлом году в четвертьфинале любимого грунтового «Ролан Гаррос». Но до Соболенко Андреевой-младшей нужно еще добраться. В первом круге ее ждет непростая чешка Мари Бузкова, во втором россиянка может встретиться с полькой Магдой Линетт, которая тормознула Мирру на Олимпиаде в Париже.

Больше всех российских представителей оказалось во второй секции сетки из восьми. Здесь сыграют Диана Шнайдер (12), Анастасия Павлюченкова (27) и Анастасия Потапова. Кто-то из них может выйти в четвертьфинал на Соболенко. Однако наивысший номер «посева» в этой секции имеет китаянка Циньвэнь Чжэн (5).

Первая ракетка страны Дарья Касаткина попала в одну четверть с Игой Свентек. Но еще раньше с грозной полькой могут сойтись другие россиянки: в третьем круге — Екатерина Александрова, в четвертом — Анна Калинская. Впрочем, вероятен расклад, что никто до битвы со Свентек из наших теннисисток не доберется. Потенциальные пары по номеру «посева» получаются следующие:

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Циньвэнь Чжэн (Китай, 5);

Коко Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 7);

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Жасмин Паолини (Италия, 4);

Эмма Наварро (США, 8) — Ига Свентек (Польша, 2).

Первый круг стартует в Мельбурне в воскресенье, 12 января.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Соперники россиян в первом круге AO-2025:

Даниил Медведев (5) — Касидит Самреей (Таиланд)

Андрей Рублев (9) — квалифаер

Карен Хачанов (19) — Адриан Маннарино (Франция)

Роман Сафиуллин — Танаси Коккинакис (Австралия)

Павел Котов — квалифаер

Дарья Касаткина (9) — Виктория Томова (Болгария)

Диана Шнайдер (12) — Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Анна Калинская (13) — квалифаер

Мирра Андреева (14) — Мари Бузкова (Чехия)

Людмила Самсонова (25) — Камилла Рахимова

Екатерина Александрова (26) — Эмма Радукану (Великобритания)

Анастасия Павлюченкова (27) — Юань Юэ (Китай)

Анастасия Потапова — квалифаер

Анна Блинкова — Дарья Сэвилл (Австралия)

Вероника Кудерметова — Оливия Гадеки (Австралия)

Эрика Андреева — Чжэн Сайсай (Китай)