US Open стал самым неудачным турниром «Большого шлема» для россиян в году. Итоги для наших теннисистов

Как оценить выступление россиян на «мэйджорах» в 2024 году.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open не принес россиянам особых успехов. В одиночном разряде только Даниил Медведев дошел до четвертьфинала, где проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, а в парах на стадии полуфинала остановилась Вероника Кудерметова, выступавшая с Чань Хаочин из Тайваня. Но в целом сезон на «мэйджорах» нельзя назвать для наших соотечественников полностью провальным, ведь на трех предыдущих турнирах сезона результаты были заметно лучше.

Медведев играл лучше только в 2021-м

Понятно, что от Медведева после его титула в 2021 году и двух финалов в 2019 и 2023 годах всегда ждут многого на открытом чемпионате США. Но все же в четвертьфинале он уступил не кому-нибудь, а лидеру рейтинга ATP. Да и вообще провел качественный сезон на турнирах «Большого шлема», выиграв в общей сложности 18 матчей. Он добрался до финала Australian Open, четвертого круга «Ролан Гаррос», полуфинала Уимблдона и четвертьфинала US Open. Для сравнения в 2023 году он даже с учетом финала в Нью-Йорке выиграл всего 14 матчей.

«Сезон на Шлемах получился достаточно хорошим. «Ролан Гаррос», Уимблдон — не самые простые для меня турниры, но четвертый круг и полуфинал — неплохие результаты. На Australian Open и US Open, где мои ожидания наиболее высоки, я проиграл одному и тому же сопернику Яннику Синнеру. Но стоит учитывать, что сюда я приехал сюда без уверенности после Монреаля и Цинциннати, а на Australian Open сходу начинал сезон и почти победил, сделав несколько сумасшедших камбэков. По-моему, на «Больших шлемах» сезон вышел удачным. Наверное, мне стоит лучше выступать на других турнирах, но шансы еще есть. Впереди еще четыре-пять турниров», — прокомментировал Медведев свои выступления в 2024-м на топ-соревнованиях.

Мало того, кто-то может удивиться, но только раз прежде Даниил был более успешен с точки зрения выигранных матчей на «мэйджорах» за один сезон. Это случилось в 2021-м, когда удалось взять титул на открытом чемпионате США и дойти до финала на открытом чемпионате Австралии. Тогда у него набралось 20 выигранных встреч. А так в прорывной 2019 год у него было 11 побед, в 2020 году — 10 (Уимблдон не проводился), в 2022 году — 12 с учетом отстранения россиян от все того же Уимблдона.

Андрей Рублев. Фото USA Today Sports

Другое дело, что на сей раз Даниил не получил поддержки от соотечественников, поэтому может показаться, что у мужчин россияне в целом смотрелись на турнирах «Большого шлема» куда более блекло. В частности, в 2023-м до полуфинала в Мельбурне и четвертьфинала «Ролан Гаррос» дошел Карен Хачанов, до четвертьфинала на Уимблдоне — Роман Сафиуллин, а Андрей Рублев сыграл в четвертьфиналах в Австралии, на Уимблдоне и US Open. То есть в общей сложности мужчины с учетом финала в США и полуфинала на Уимблдоне Медведева в одиночном разряде в прошлом сезоне добирались до четвертьфиналов восемь раз против нынешних четырех. Сейчас же помимо успехов Медведева можно выделить только четвертьфинал Рублева в Мельбурне, а Хачанов ни разу не продвинулся на «мэйджорах» 2024 года дальше четвертого круга. Не говоря уже и об остальных.

Женщины только прибавили

С другой стороны, у женщин ситуация, напротив, на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде стала только лучше. Так, в 2023-м до четвертьфинала в Париже сенсационно добралась Анастасия Павлюченкова, а так даже до четвертого круга наши соотечественницы на «мэйджорах» добирались нечасто. На сей раз Анна Калинская сыграла в четвертьфинале на Australian Open, а 17-летняя Мирра Андреева в Париже и вовсе стала самой юной полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за последние 27 лет. Да и в Нью-Йорке сейчас в число 16 лучших пробились сразу две российские теннисистки — Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

При этом нельзя сказать, что россияне и россиянки на четырех главных турнирах года достигли своего предела. Так, у мужчин лидеру российского тенниса Медведеву всего 28 лет, столько же Хачанову, а Рублеву всего 26. Некоторые игроки в этом возрасте только осваиваются в элите, хотя есть, конечно, и вундеркинды вроде испанца Карлоса Алькараса и Синнера. У женщин и вовсе россиянок можно назвать главными талантами тура — из теннисисток топ-30 Андреева и 20-летняя Шнайдер являются самыми молодыми и просто обязаны прибавлять, Касаткиной — 27 лет, Калинской и Самсоновой — по 25 и только 33-летнюю Павлюченкову можно отнести к ветеранам.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Пожалуй, в целом как провальное можно оценить выступление на «Больших шлемах» в нынешнем сезоне наших юниоров. Особенно на контрасте с 2023 годом, когда мы увидели в одиночке у девушек российский финал в Мельбурне (Алина Корнеева переиграла Мирру Андрееву), победу Корнеевой на «Ролан Гаррос», выход на Уимблдоне в финал Ярослава Демина и в полуфинал все той же Корнеевой. На сей раз до четвертьфинала в одиночке добралась только одна Влада Минчева в Австралии.

Мало того, в Нью-Йорке лучший из российских юниоров Тимофей Дерипаско ограничился выходом во второй круг. С другой стороны, каждый год выстреливать российские юниоры не обязаны, возможно, через год — два появятся новые яркие совсем молодые теннисисты. Да и жаловаться на отсутствие талантов при наличии в России 17-летней Мирры Андреевой было бы странно.