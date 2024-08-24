US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Когда и где пройдет US Open-2024

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. Матчи пройдут в Нью-Йорке, США, на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. На территории спортивного комплекса площадью 46 акров (18,6 га) расположены 22 корта с акриловым хардовым покрытием (до 2019 года Pro DecoTurf, с 2020 года Laykold).

11 тренировочных кортов находятся за пределами комплекса — у восточного входа. Четыре крупнейших площадки — стадион Артура Эша, стадион Луи Армстронга, Грандстенд и корт № 17. Помимо них, матчи проходят еще на 13 кортах, а пять предназначены только для тренировок.

Стадион Артура Эша является крупнейшим по вместимости теннисным стадионом в мире, количество зрительских мест — 23 771. Стадион Луи Армстронга вмещает 14053 зрителей, Грандстенд — 8125 и корт № 17 — 2800. На остальных кортах число зрительских мест колеблется от 336 (корты № 8 и № 16) до 1704 (корты № 11 и № 12), общее число мест на пяти тренировочных кортах — 672.

Матчи квалификации состоялись с 19 по 22 августа с участием 128 спортсменов вне топа рейтинга. Игры основной сетки запланированы с 26 августа по 8 сентября.

Расписание US Open-2024

Матчи первого круга в одиночном разряде у мужчин и женщин стартуют в понедельник, 26 августа. Финал в мужском турнире состоится 8 сентября, женщины разыграют титул на день раньше — 7 сентября.

26-27 августа — матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах;

28-29 августа — матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах; матчи первого круга в мужском и женском парных разрядах;

30-31 августа — матчи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах; матчи второго круга в мужском и женском парных разрядах;

1-2 сентября — матчи четвертого круга в мужском и женском одиночных разрядах; матчи третьего круга в мужском и женском парных разрядах;

3 сентября — четвертьфиналы в мужском и женском одиночном разряде, в мужском и женском парном разряде, а также в миксте;

4 сентября — четвертьфиналы в мужском и женском одиночных разрядах; полуфинал и четвертьфиналы в женском парном разряде; полуфиналы в миксте.

5 сентября — полуфиналы в женском одиночном разряде; полуфиналы в мужском парном разряде; финал в миксте (или финал в женском парном разряде);

6 сентября — полуфиналы в мужском одиночном разряде; финал в женском парном разряде (или финал в миксте);

7 сентября — финал в мужском парном разряде; финал в женском одиночном разряде;

8 сентября — финал в мужском одиночном разряде.

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Регламент US Open-2024

Поединки в основных сетках традиционно пройдут в двухнедельный отрезок в конце августа — начале сентября. Победители будут выявлены в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырех — среди старших юниоров.

Турнир играется по олимпийской системе — на вылет. В мужском одиночном разряде матчи продолжаются до трех побед в сетах, во всех остальных — до двух. За участие в каждой стадии теннисисту начисляются рейтинговые очки. Они влияют на положение в классификации игроков — ATP у мужчин и WTA у женщин.

US Open-2024: рейтинговые очки

Теннисистам начисляются рейтинговые очки за попадание в основную сетку через квалификацию и за победы в каждом последующем матче. В мужском и женском одиночных разрядах очки начисляются следующим образом:

Победитель: 2000 и мужчины, и женщины.

Финалист: 1300 и мужчины, и женщины.

Полуфинал: мужчины — 800, женщины — 780.

Четвертьфинал: мужчины — 400, женщины — 430.

Четвертый круг: мужчины — 200, женщины — 240.

Третий круг: мужчины — 100, женщины — 130.

Второй круг: мужчины — 50, женщины — 70.

Первый круг: 10.

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Призовой фонд US Open-2024

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США в 2024 году будет увеличен на 15 процентов по сравнению с прошлым годом и составит 75 миллионов долларов. Как сообщает Forbes, это рекордная сумма призовых в истории тенниса.

Чемпионы мужского и женского турнира в одиночном разряде в заработают по 3,6 миллиона долларов: это на 20 процентов больше, чем в 2023 году. Финалисты получат 1,8 миллиона. Общий призовой фонд мужского и женского парного разряда увеличился на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Победители получат по 750 тысяч долларов, финалисты — по 375 тысяч. Чемпионы в миксте заработают 200 тысяч долларов, финалисты — 100 тысяч.

Призовые в одиночном разряде

Чемпион — 3, 6 миллиона долларов.

Финалист — 1, 8 миллиона долларов.

Полуфиналист — 1 миллион долларов.

Четвертьфиналист — 530 тысяч долларов.

Четвертый круг — 325 тысяч долларов.

Третий круг — 215 тысяч долларов.

Второй круг — 140 тысяч долларов.

Первый круг — 100 тысяч долларов.

Участники US Open-2024

В мужском и женском одиночном разряде стартуют по 128 теннисистов. 5 россиян и 12 россиянок выступают без флага страны, нейтральный статус ATP и WTA ввели с февраля 2022 года. Также в нейтральном статусе выступают представители Белоруссии.

Результаты жеребьевки мужского одиночного разряда

Российский теннисист Даниил Медведев попал в четверть с итальянцем Янником Синнером, в их половине сетки — испанец Карлос Алькарас. Андрей Рублев — в четверть с сербом Новаком Джоковичем, в их половине — немец Александр Зверев. Алькарас может сыграть в четвертьфинале с поляком Хубертом Хуркачем, а Зверев — с норвежцем Каспером Руудом.

Матчи россиян в первом круге

Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия).

Андрей Рублев (Россия, 6) — Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).

Карен Хачанов (Россия, 23) — Даниэль Эванс (Великобритания).

Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC).

Павел Котов (Россия) — Зизу Бергс (Бельгия).

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Результаты жеребьевки женского одиночного разряда

В первом круге Анастасия Павлюченкова сыграет с Тайлой Престон (Австралия), Мирра Андреева — c Камилой Осорио (Колумбия), Диана Шнайдер — с Надей Подорошкой (Аргентина), Дарья Касаткина — с Жаклин Кристиан (Румыния), Екатерина Александрова — с Викторией Томовой (Болгария). Камила Рахимова как «лаки лузер» вошла в основную сетку и встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).

Матчи россиянок в первом круге

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тэйлор Престон (Австралия).

Мирра Андреева (Россия, 21) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Синьюй Ван (Китай).

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Надя Подороска (Аргентина).

Анна Калинская (Россия, 15) — Лорен Дэвис (США).

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада).

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США, 13).

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай).

Дарья Касаткина (Россия, 12) — Жаклин Кристиан (Румыния).

Вероника Кудерметова (Россия) — Элиза Мертенс (Бельгия, 33).

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария).

Камила Рахимова (Россия, LL) — Ига Свентек (Польша, 1).

Главные фавориты US Open-2024

Основным претендентом на победу в мужском одиночном разряде букмекеры считают испанца Карлоса Алькараса — коэффициент на успех чемпиона US Open-2022 составляет 2,50.

Вторым и третьим претендентом, по мнению аналитиков, являются серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Шансы на победу рекордсмена по числу титулов «Большого шлема» и первой ракетки мира оцениваются как 3,50. Россиянин Даниил Медведев считается четвертым из числа главных фаворитов. Коэффициент на триумф чемпиона US Open-2021 — 7,00.

Среди женщин главными претендентками на победу считаются две теннисистки: представительница Белоруссии Арина Соболенко и первая ракетка мира Ига Свентек из Польши. Их шансы оцениваются одинаково — как 4,00. Третьей кандидаткой на успех называют Елену Рыбакину из Казахстана. Коэффициент на ее победу — 7,00.

Среди россиянок больше шансов на победу, по мнению букмекеров, у Мирры Андреевой. Она идет на седьмом месте среди всех кандидаток. Ее возможный успех оценили в 18,00.

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Кто из популярных спортсменов пропустит US Open-2024

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на US Open-2024 из-за травмы. Спортсмен отметил, что не смог бы выступить в полную силу.

«Всем привет! Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания. Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум. Отдельное спасибо всем моим американским болельщикам, буду по вам скучать, увидимся в следующий раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open! Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине», — написал Надаль.

Экс восьмая ракетка мира Кэмерон Норри снялся с US Open. Последние месяцы британец не выступал из-за травмы предплечья.

Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова снялась с Открытого чемпионата США из-за травмы. Теннисистка перенесла операцию на левом плече.

«Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев я страдала от боли в плече. Не было никакого иного выбора, как пойти на операцию. Все прошло хорошо, вскоре я начну процесс реабилитации. Увидимся скоро на корте, буду счастливая и здоровая», — написала Вондроушова.

Тунисская теннисистка Онс Жабер снялась с Открытого чемпионата США-2024 из-за травмы.17-я ракетка мира в первом круге должна была сыграть против россиянки Вероники Кудерметовой. Ее заменит 28-летняя бельгийка Элисе Мертенс. «Выздоравливай скорее, Онс!» — говорится в заявлении пресс-службы US Open.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Действующие победители US Open-2024

В 2023 году титул в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США выиграл серб Новак Джокович. В финале теннисист обыграл россиянина Даниила Медведева. Для Джоковича это был 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open.

Среди женщин в 2023 году победу одержала американка Коко Гауфф. Представительница США в финале обыграла белоруску Арину Соболенко и впервые стала победительницей турнира серии «Большого шлема». Ранее лучшим результатом Гауфф был выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Российские чемпионы US Open

Евгений Кафельников

Cамый титулованный теннисист в истории России стал первым российским чемпионом US Open. В 1997 году Кафельников победил на Открытом чемпионате США в парном разряде — в дуэте с Даниэлем Вацеком из Чехии.

Марат Сафин

Экс первая ракетка мира первым среди россиян завоевал титул на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. На победный US Open в 2000 году 20-летний Сафин приехал в статусе седьмого номера рейтинга ATP. В финале Марат обыграл титулованного американца Пита Сампраса — 6:4, 6:3, 6:3.

Светлана Кузнецова

Светлана стала первой россиянкой-чемпионкой US Open. В том же сезоне Мария Шарапова выиграла Уимблдон, а Анастасия Мыскина — «Ролан Гаррос». В финале Открытого чемпионата США Кузнецова переиграла свою соотечественницу Елену Дементьеву в двух сетах — 6:3, 7:5.

Вера Звонарева

Российская теннисистка трижды становилась чемпионкой US Open в составе дуэтов. В 2004 году Звонарева победила в миксте в паре с американцем Бобом Брайаном, в 2006-м Вера оформила свой второй титул — в тандеме с француженкой Натали Деши. В 2020 году россиянка вновь выиграла Открытый чемпионат США в парном разряде — уже с Лаурой Зигемунд. Примечательно, что между победами Звонаревой на US Open в парном разряде прошло целых 14 лет.

Мария Шарапова. Фото Getty Images

Мария Шарапова

Одна из самых известных и узнаваемых теннисисток мира стала второй россиянкой, которой покорился Открытый чемпионат США в одиночном разряде. Третья «сеяная» на турнире россиянка легко прошла сетку. В финале Шараповой противостояла второй номер рейтинга Жюстин Энен. Первые два гейма остались за соперницей, но российская теннисистка сумела довести матч до победы, переиграв соперницу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Динара Сафина

Сестра Марата Сафина сумела вписать свое имя в историю как победительница Открытого чемпионата США. В 2007 году Динара в тандеме с Натали Деши одержала победу на US Open в парном разряде. В финале россиянке и француженке противостоял пятый номер «посева» Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун из Тайваня. Динара в паре с Натали без труда справилась с соперницами (6:4, 6:2) и выиграла единственный в карьере титул на турнирах «Большого шлема».

Екатерина Макарова и Елена Веснина

Олимпийская чемпионка Макарова дважды выигрывала Открытый чемпионат США. Первый триумф был в миксте — в дуэте с бразильцем Бруно Соарешом в 2012 году. В 2014-м теннисистка завоевала еще один титул в Нью-Йорке — уже в дуэте с соотечественницей Еленой Весниной в женском парном разряде.

Даниил Медведев

В 2021 году Даниил стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент). Медведев в финальном матче обыграл серба Новака Джоковича и стал только четвертым российским победителем Открытого чемпионата США в одиночном разряде (после Сафина, Кузнецовой и Шараповой), третьим россиянином-чемпионом на турнире «Большого шлема» (после Кафельникова и Сафина) и вторым (после Марата) на US Open. Для самого Медведева этот титул «мейджора» стал первым в карьере.

Что говорят участники о US Open-2024

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что хочет выиграть еще один турнир «Большого шлема». На данный момент у него только одна победа на «мейджоре» — US Open-2021.

«Мастерс» бы снова выиграть. Давно не выигрывал (смеется). Все ради «Шлемов»? Да. «Шлемы» и Олимпиада. Какой бы турнир я ни играл, я хочу титул. Но на «Шлемах» другие ощущения. Только на «Шлемах» получается поймать бешеный адреналин. Я слышал, что у многих топовых игроков такое было, когда другие турниры становятся чуть менее важными и все строится ради «Шлемов». Я действительно очень хочу второй «Шлем» — стараюсь все для этого сделать и буду продолжать", — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о состоянии бедра перед финалом турнира серии «мастерс» в Цинциннати. Он отметил, что стремится оставаться в лучшей форме перед «мейджором».

«Не буду рисковать перед US Open. Мне нужно понять, что именно [меня беспокоит] прямо сейчас. Потому что это немного другая проблема, нежели была прежде. Обязательно проверю после [турнира в Цинциннати]. Главное для меня — оставаться в лучшей форме перед турниром «Большого шлема». У меня есть шесть дней, чтобы восстановиться», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Фото Global Look Press

Где смотреть трансляции US Open-2024

Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).