«Отвратительное поведение типично для нее». Болельщики проклинают экс-россиянку

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева опять в центре скандала на турнире «Большого шлема».

US Open-2024. Женщины. Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан, 30) — 6:3, 6:4

Юлия Путинцева подтвердила свою репутацию «плохой девчонки» из-за новой выходки на корте, ставшей поводом для многочисленных проклятий в соцсетях. Бывшая россиянка, более десяти лет выступающая за Казахстан, на ровном месте унизила девочку, подававшую мячи во встрече третьего круга US Open против итальянки Ясмин Паолини. Этот матч 29-летняя уроженка Москвы проиграла со счетом 3:6, 4:6 и в какой-то момент сорвала недовольство своей игрой на бол-герл. От нее теннисистка демонстративно отказывалась принимать мячи, показывая недовольство то ли работой организаторов турнира, то ли качеством инвентаря. Как бы то ни было, выглядело это отвратительно, так что после матча на Юлию, которая и раньше отличалась несдержанностью, обрушилась волна гнева.

Ангел за пределами корта

Во главе хейтеров оказался шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер, который сам никогда не был пай-мальчиком, а недавно отсидел в тюрьме за финансовые махинации. «Кем себя возомнила Путинцева? Ужасное поведение по отношению к девушке с мячами», — написала немец в соцсетях рядом с видео инцидента. Беккера поддержал американский теннисный комментатор Брэд Гилберт: «Бол-боев никогда не следует оскорблять, поскольку так много бывших игроков тоже когда-то выступали в этой роли». А добила Юлию бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренне Стаббс. «Неуважение и отвратительное поведение невероятны и очень типичны для этого игрока», — отметила Стаббс, конфликтовавшая с Путинцевой во время Открытого чемпионата Австралии-2021.

Многие комментаторы и болельщики выражают недоумение, почему спортсменка после своей выходки не получила штраф за неспортивное поведение. А сама экс-россиянка в свое оправдание говорит, что порой теряет на корте контроль над собой и вовсе не является бессовестной стервой, какой представляют ее многие болельщики. «На корте у меня другая личность: иногда я — гангстер, иногда — клоун. За пределами корта я другая. Я — ангел! Во всяком случае, так мне говорит мама», — говорила Путинцева в одном из интервью. Вот и сейчас Юлия быстро отошла от поражения и поспешила покаяться в социальных сетях.

«Я хочу извиниться перед бол-герл за то, что произошло, когда она подавала мне мячи. Честно говоря, дело было не в ней. Я была очень зла на себя за то, что не выиграла гейм с брейк-пойнтом, после чего была эмоционально опустошена и погрузилась в свои мысли, что даже не была сфокусирована на том, что происходит и кто подает мне мяч. Все дети, как обычно, невероятно делали свою работу на турнире», — написала теннисистка.

Фото USA Today Sports

Пойдем выйдем, я с тобой разберусь!

На самом деле Путинцева далеко не первая представительница теннисной элиты, которая конфликтует с бол-кидами или с линейными судьями во время турниров «Большого шлема». В свое время нападала на лайнсмена Серена Уильямс, а Новак Джокович получил дисквалификацию за то, что случайно травмировал судью на линии, отбросив в нее мяч. Нехорошо однажды повел себя в отношении бол-боя Даниил Медведев, агрессивно вырвав у мальчика полотенце. В общем, теннис — очень нервный вид спорта, и в результате психологических срывов порой страдают не только ракетки и люди из команды спортсменов. Однако Юлия — это особый случай, ведь за этой девушкой тянется длинный шлейф скандалов.

С тем, что Путинцева громко нецензурно ругается на корте по-русски, все уже вроде как смирились, хотя поначалу, когда подобное поведение еще не было трендом для русскоязычных игроков, такие выкрики в исполнении юной девушки шокировали. Кроме того, в 2013-м Юлия на турнире в Брюсселе поскандалила с Коко Вандевеге. После проигранного матча американка заявила, что «никогда не встречала более невоспитанной теннисистки». «После игры она начала говорить, что я ужасная теннисистка и у меня нет ничего, кроме подачи. Мне кажется, так может вести себя человек, который проиграл, но точно не тот, который выиграл. Она не стала пожимать мне руку и принялась требовать: «Пойдем выйдем, сейчас я с тобой разберусь». Потом нас обеих вызвали судьи, и ее наказали штрафом за некорректное поведение».

В 2017-м Юлия взяла новую высоту, устроив своему тренеру Роману Кислянскому разнос в прямом эфире за плохую поддержку во время матча. «Видео свои дебильные смотришь про плоскую Землю, — кричала спортсменка во время тайм-аута. — Ты вообще, что ли, придурок? Ни разу мне не похлопал... Иди вообще отсюда тогда — что ты сюда пришел? Зачем ты сюда приехал? Задолбал. Ухмылку свою дебильную убери, блин». В 2021 году ситуация повторилась на Открытом чемпионате Австралии, где Путинцева публично назвала Романа «куском дерьма» и заявила, что он «ни хрена не делает». «Надо было проверять ракетки перед матчем. А ты сидел и в носу ковырялся», — пожаловалась теннисистка.

Фото Global Look Press

Меня задолбал этот очкарик

Накануне Australian Open-2021 Юлия сильно конфликтовала с администрацией отеля, где жила во время ковидного карантина. И эти разборки заставляют думать, что Путинцева порой демонстрирует «ангельский характер» не только на корте. Казахстанская теннисистка жаловалась в соцсетях на мышей в номере, пыль от ковров и ужасное питание. «Нам приносят еду трижды в день, но я ее не ем, потому что она отвратительна... Здешняя обстановка не соответствует уровню турнира «Большого шлема». Именно тогда бывшая москвичка поссорилась с Ренне Стаббс, которая отметила в соцсетях, что за 100 тысяч долларов, которые положены участникам турнира даже в случае поражения в первом раунде, можно и потерпеть некоторые неудобства.

Также Путинцева регулярно попадает в скандалы, показывая зрителям неприличные жесты. В 2019 году это произошло после поражения от Белинды Бенчич в Мельбурне, в 2021-м она повторила то же самое в Абу-Даби, уступив Беатрис Хаддад Майе. В 2020-м во время матча против Петры Мартич на US Open Юля громко пожаловалась, что ее «задолбал этот очкарик», имея в виду сидящего на трибуне тренера соперницы Мартина Бока. Также эпичным получился конфликт экс-россиянки с Викторией Азаренко на турнире в Дохе-2022. После той игры белоруска заявила, что Юлии «нужна помощь психиатра».

После неудачных розыгрышей Путинцева громко материлась и била ракеткой о корт, так что Азаренко в итоге не выдержала и обратилась к судье: «Почему она делает это перед моей подачей? В чем у нее проблема? Пусть ждет, пока я подам. Она бросила ракетку раз семь, а мне за одно слово дали предупреждение. За первое же слово. Она же бросила ракетку раз семь (судья показал на пальцах четыре. — Прим. «СЭ»). Четыре? То есть четыре можно? Она нуждается в психиатре. Ей нужен не только тренер, но и врач».

На самом деле многие игроки намеренно не сдерживают эмоций на корте и даже специально себя распаляют, чтобы действовать агрессивнее. Однако всему есть предел, и Путинцева — одна из теннисисток, которая многократно переходила черту. В мужском теннисе давно существуют звезды, которые эксплуатируют образ «плохого парня». Например, австралиец Ник Кирьос. Однако в женском теннисе подобная брутальность пока выглядит дикой. Хотя нравы со временем меняются, и возможно, в ближайшем будущем мы станем вспоминать нынешние выходки Юлии с улыбкой.