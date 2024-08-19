Карацев рискует опуститься на теннисное дно. Россиянину срочно нужен прорыв на US Open

Аслан и девять теннисисток из России стартуют в квалификации Открытого чемпионата США.

В Нью-Йорке стартует квалификация заключительного в сезоне 2024 года турнира «Большого шлема» — US Open, в котором примут участие сразу девять россиянок и один-единственный россиянин. Зато какой — в недавнем прошлом полуфиналист Australian Open и победитель нескольких турниров ATP Аслан Карацев, занимающий сейчас в рейтинге скромное 99-е место. Причем если Карацев в ближайшее время не вернет свою лучшую игру, то он может вылететь не только из топ-100, но даже и из топ-300.

Только две победы на уровне ATP после возвращения

Сейчас Аслану 30 лет, но на пик карьеры он вышел относительно недавно, в не самом юном по теннисным меркам возрасте. Прорыв произошел на Australian Open 2021 года, когда россиянин внезапно дошел из квалификации до полуфинала и впервые в жизни прорвался в топ-100, причем сразу на 42-е место. Последующими результатами в том сезоне Карацев доказал, что тот сенсационный успех в Мельбурне не был случайностью. Он взял титулы в Дубае и на «Кубке Кремля» в Москве, завершив год в топ-20, а конкретно — на респектабельном 18-м месте. В феврале 2022-го он и вовсе поднялся на 14-е место, взяв титул в Сиднее. Казалось, и до первой десятки рукой подать. Но затем в его карьере началась черная полоса, которую многие связывали с расставанием с белорусским специалистом Егором Яцыком.

Фото Global Look Press

Тот сезон в целом Карацев провалил, после чего возобновил сотрудничество с Яцыком и вновь заиграл на очень неплохом уровне. С 129-го места в апреле 2023-го он чуть более чем за полгода отыграл почти сотню позиций и завершил сезон в статусе 35-й ракетки мира. Во многом благодаря полуфиналу «мастерса» в Мадриде и выходу в финал ATP 500 в Токио. Но вслед за белой полосой в его карьере вновь началась очередная черная. Конечно, это можно назвать поразительным совпадением, но случилось это после расставания № 2 с Яцыком. Хотя тут нельзя еще забывать о невезении — 2 января на турнире в Брисбене российский теннисист получил тяжелую травму колена, перенес операцию и выбыл, предположительно, на полгода.

Впрочем, восстановился Аслан стахановскими темпами, вернувшись на корт уже в апреле на «мастерсе» в Мадриде. То есть вместо шести месяцев лечение заняло порядка трех с половиной. Сам Карацев говорил, что чувствует себя нормально и голоден до игры в теннис. В общем, несмотря на падение в конец первой сотни, казалось, что это временные неудачи. К тому же до US Open за четыре месяца ему требовалось защитить всего 175 очков. Но увы... Четыре месяца пролетели, а Карацев за это время выиграл на уровне ATP только два матча! Один на «мастерсе» в Риме у американца Маккензи Макдональда, второй — в конце июля в Атланте у британца Билли Харриса.

Фото Global Look Press

Под угрозой провала в рейтинге

При этом отдельные отрезки в отдельных матчах он проводил неплохо — взял два сета на «Ролан Гаррос» у Александра Шевченко, представляющего нынче Казахстан, на Уимблдоне на равных сражался три партии с россиянином Кареном Хачановым, а в Атланте выиграл партию у будущего финалиста «мастерса» в Цинциннати американца Фрэнсиса Тиафо. Но для побед этого не хватало. И даже на «челленджере» в Кари на прошлой неделе, который выиграл россиянин Роман Сафиуллин, Аслан выбыл уже во втором круге, уступив ветерану из Казахстана Михаилу Кукушкину.

Так что в 2024 году он набрал пока всего 92 очка, что означает 377-е место в чемпионской гонке. Если Аслан не блеснет сейчас на US Open (в прошлом году он дошел там до третьего круга) или хотя бы до середины октября, когда у него сгорят 300 очков за финал в Токио, то он рискует перестать попадать даже в квалификации на уровне ATP, а то и в основные сетки на «челленджерах». Вернуться в элиту с такого теннисного дна будет очень непросто. Квалификацию Открытого чемпионата США Карацев начнет с французом Энцо Куако, затем может сыграть с лучшим в матче француза Мартена Мартено и австралийца Марка Полманса, а за выход в основную сетку, вероятно, — с хорватом Борной Годжо или прогрессирующим китайцем Бу Юнчаокете.

У женщин представительство россиянок в квалификации «Большого шлема» традиционно велико. На выход в основу US Open претендуют сразу девять наших соотечественниц — Камилла Рахимова, Оксана Селехметьева, Мария Тимофеева, Валерия Савиных, Анастасия Захарова, Полина Кудерметова, Екатерина Макарова (не путать с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро), Анастасия Тихонова и Юлия Авдеева. Есть шансы, что кто-то из этой девятки не только пройдет квалификационный отбор, но и пошумит на самом US Open, пройдя пару кругов.