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Сегодня, 13:00

Карацев рискует опуститься на теннисное дно. Россиянину срочно нужен прорыв на US Open

Карацев сыграет в квалификации Открытого чемпионата США-2024
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисист Аслан Карацев
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
Аслан и девять теннисисток из России стартуют в квалификации Открытого чемпионата США.

В Нью-Йорке стартует квалификация заключительного в сезоне 2024 года турнира «Большого шлема» — US Open, в котором примут участие сразу девять россиянок и один-единственный россиянин. Зато какой — в недавнем прошлом полуфиналист Australian Open и победитель нескольких турниров ATP Аслан Карацев, занимающий сейчас в рейтинге скромное 99-е место. Причем если Карацев в ближайшее время не вернет свою лучшую игру, то он может вылететь не только из топ-100, но даже и из топ-300.

Только две победы на уровне ATP после возвращения

Сейчас Аслану 30 лет, но на пик карьеры он вышел относительно недавно, в не самом юном по теннисным меркам возрасте. Прорыв произошел на Australian Open 2021 года, когда россиянин внезапно дошел из квалификации до полуфинала и впервые в жизни прорвался в топ-100, причем сразу на 42-е место. Последующими результатами в том сезоне Карацев доказал, что тот сенсационный успех в Мельбурне не был случайностью. Он взял титулы в Дубае и на «Кубке Кремля» в Москве, завершив год в топ-20, а конкретно — на респектабельном 18-м месте. В феврале 2022-го он и вовсе поднялся на 14-е место, взяв титул в Сиднее. Казалось, и до первой десятки рукой подать. Но затем в его карьере началась черная полоса, которую многие связывали с расставанием с белорусским специалистом Егором Яцыком.

Теннисист Аслан Карацев на корте
Фото Global Look Press

Тот сезон в целом Карацев провалил, после чего возобновил сотрудничество с Яцыком и вновь заиграл на очень неплохом уровне. С 129-го места в апреле 2023-го он чуть более чем за полгода отыграл почти сотню позиций и завершил сезон в статусе 35-й ракетки мира. Во многом благодаря полуфиналу «мастерса» в Мадриде и выходу в финал ATP 500 в Токио. Но вслед за белой полосой в его карьере вновь началась очередная черная. Конечно, это можно назвать поразительным совпадением, но случилось это после расставания № 2 с Яцыком. Хотя тут нельзя еще забывать о невезении — 2 января на турнире в Брисбене российский теннисист получил тяжелую травму колена, перенес операцию и выбыл, предположительно, на полгода.

Аслан Карацев и&nbsp;Егор Яцык. Карацев и его тренер снова расстались после успешного сезона

Впрочем, восстановился Аслан стахановскими темпами, вернувшись на корт уже в апреле на «мастерсе» в Мадриде. То есть вместо шести месяцев лечение заняло порядка трех с половиной. Сам Карацев говорил, что чувствует себя нормально и голоден до игры в теннис. В общем, несмотря на падение в конец первой сотни, казалось, что это временные неудачи. К тому же до US Open за четыре месяца ему требовалось защитить всего 175 очков. Но увы... Четыре месяца пролетели, а Карацев за это время выиграл на уровне ATP только два матча! Один на «мастерсе» в Риме у американца Маккензи Макдональда, второй — в конце июля в Атланте у британца Билли Харриса.

Теннисист Аслан Карацев
Фото Global Look Press

Под угрозой провала в рейтинге

При этом отдельные отрезки в отдельных матчах он проводил неплохо — взял два сета на «Ролан Гаррос» у Александра Шевченко, представляющего нынче Казахстан, на Уимблдоне на равных сражался три партии с россиянином Кареном Хачановым, а в Атланте выиграл партию у будущего финалиста «мастерса» в Цинциннати американца Фрэнсиса Тиафо. Но для побед этого не хватало. И даже на «челленджере» в Кари на прошлой неделе, который выиграл россиянин Роман Сафиуллин, Аслан выбыл уже во втором круге, уступив ветерану из Казахстана Михаилу Кукушкину.

Аслан Карацев. Карацев внезапно вернулся на корт. Он восстановился после травмы намного быстрее, чем ожидалось

Так что в 2024 году он набрал пока всего 92 очка, что означает 377-е место в чемпионской гонке. Если Аслан не блеснет сейчас на US Open (в прошлом году он дошел там до третьего круга) или хотя бы до середины октября, когда у него сгорят 300 очков за финал в Токио, то он рискует перестать попадать даже в квалификации на уровне ATP, а то и в основные сетки на «челленджерах». Вернуться в элиту с такого теннисного дна будет очень непросто. Квалификацию Открытого чемпионата США Карацев начнет с французом Энцо Куако, затем может сыграть с лучшим в матче француза Мартена Мартено и австралийца Марка Полманса, а за выход в основную сетку, вероятно, — с хорватом Борной Годжо или прогрессирующим китайцем Бу Юнчаокете.

У женщин представительство россиянок в квалификации «Большого шлема» традиционно велико. На выход в основу US Open претендуют сразу девять наших соотечественниц — Камилла Рахимова, Оксана Селехметьева, Мария Тимофеева, Валерия Савиных, Анастасия Захарова, Полина Кудерметова, Екатерина Макарова (не путать с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро), Анастасия Тихонова и Юлия Авдеева. Есть шансы, что кто-то из этой девятки не только пройдет квалификационный отбор, но и пошумит на самом US Open, пройдя пару кругов.

Теннис
US Open
Аслан Карацев
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