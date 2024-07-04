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Грачевой не помогла «Марсельеза». Украинки продолжают травить экс-россиянку после смены флага

Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
Отдел спорта «СЭ»
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Теннисистка Варвара Грачева.
Варвара Грачева.
Фото Reuters
Даяну Ястремскую не впечатлила смена Варварой спортивного гражданства.

Уимблдон-2024. Женщины. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, 28) — Варвара Грачева (Франция) — 3:6, 6:4, 7:6 (10:5)

Французский паспорт и пение «Марсельезы» не превратили Варвару Грачеву из россиянки во француженку. По крайней мере, в глазах украинских теннисисток. Очередным подтверждением этому стал матч второго круга Уимблдона между Варварой и Даяной Ястремской, по окончании которого украинка не стала пожимать протянутую Грачевой руку, ограничившись касанием ракетками. Впрочем, это не первый случай в современном спорте, когда наши бывшие соотечественники сталкиваются с подобным отношением.

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Паспорт другой страны — не панацея

Тема рукопожатий в теннисе активно муссировалась в 2022 и 2023 годах. На прошлогодних «Ролан Гаррос» и Уимблдоне из-за этого регулярно возникали неловкие ситуации. Поскольку публике не нравилось, что украинки отказываются жать руки после игр россиянкам и белорускам. Так, Элина Свитолина на Открытом чемпионате Франции-2023 вообще сочла провокацией тот факт, что белоруска Арина Соболенко решила демонстративно подождать ее у сетки. В свою очередь, на Уимблдоне-2023 публика освистала и белоруску Викторию Азаренко, которая по окончании встречи с той же Свитолиной не стала даже пытаться пожать руку сопернице, а не знавшая предысторию публика сочла это неспортивным поведением, направив на нее свой гнев.

Теннисистка Варвара Грачева.
Варвара Грачева.
Фото Reuters

В итоге в июле 2023-го в WTA, устав от всех этих обсуждений, официально призвали относиться к отказу от рукопожатий с уважением. А потом и вовсе решили объявлять об этом заранее на теннисных стадионах, дабы не бесить публику, привыкшую к соблюдению традиций. Сейчас болельщики реагируют на подобное поведение украинок уже не столь остро, хотя многим по-прежнему это не по душе. Как бы то ни было, теперь украинки не жмут руки не только действующим, образно выражаясь, россиянкам и белорускам, но и бывшим. Под раздачу попала как раз Грачева, с прошлого года ставшая француженкой.

Когда Варвара еще представляла Россию, много шума в марте 2023-го наделал финал турнира WTA в Остине, когда украинка Марта Костюк не только не пожала руку сопернице, но и отказалась от совместного фото и вообще максимально дистанцировалась. «Я четко сказала, что у нас не будет совместного фото в конце и чтобы фотографы не пытались как-то выхватить нас вместе, чтобы потом выставить и использовать как-то», — заявила тогда Костюк, кстати, выигравшая в Остине титул.

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«Раша, гудбай!» на корте

В январе 2024-го уже под флагом Франции Грачева уступила Ястремской во втором круге Australian Open в двух сетах. После чего Даяна у сетки предложила сопернице стукнуться ракетками. То есть вроде как отнеслась лучше, чем к продолжающим выступать за Россию теннисисткам, но все равно дистанцировалась. Поэтому не совсем понятно, почему Варвара после поражения от Даяны (6:3, 4:6, 6:7) во втором круге Уимблдона-2024 протянула руку сопернице для рукопожатия и даже вроде как попыталась ее обнять. Возникла неловкая ситуация, поскольку Ястремская жать руку и тем более обниматься не собиралась, что и показала жестом. Оппонентки стукнулись ракетками и разошлись. Причем один из болельщиков Даяны, когда экс-россиянка покидала корт, громко выкрикнул «Раша, гудбай!». В то же время теннисистки из Украины как ни в чем не бывало жмут руки Елене Рыбакиной и Юлии Путинцевой, которые, пусть сейчас и представляют Казахстан, родились и выросли в России. В общем, понять логику их избирательности непросто.

Теннисистка Даяна Ястремская.
Даяна Ястремская.
Фото Reuters

Напомним, это далеко не первый случай, когда спортсмены из Украины игнорируют даже поменявших спортивное гражданство россиян. Так, в сентябре 2023-го на церемонии награждения этапа юниорской серии Гран-при в Будапеште украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта, несмотря на спортивную традицию, отказались поздравить с победой и пожать руки грузинскому дуэту Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы, поскольку те ранее представляли Россию.

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Еще более эмоциональным получилась история в фехтовании, приключившаяся в середине июня на чемпионате Европы-2024 в Базеле. Тогда украинская шпажистка Елена Кривицкая отказалась пожать руку Майе Гучмазовой из Грузии. Гучмазова родилась во Владикавказе, но представляет Грузию с 2017 года. Мало того, Кривицкая сама родом из нашей страны — она уроженка Ярославской области, что не помешало ей проигнорировать соперницу. «Почему они себя так ведут? Почему им все можно?» — возмутилась на русском Гучмазова. По ее словам, она просто не ожидала подобного от Кривицкой, которую давно знает и поддерживает нормальные отношения. Майя добавила, что ее за подобный демарш дисквалифицировали бы, а поступок Кривицкой был проигнорирован. Впрочем, не стоит забывать, что Международная федерация фехтования в прошлом году отменила пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка. Причиной стал скандальный отказ украинки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира-2023.

Теннис
Уимблдон
Варвара Грачева
Даяна Ястремская
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