Медведев попал в одну четверть с Синнером на Уимблдоне. Но больше пугает форма российских теннисистов

Итоги жеребьевки травяного «мейджора».

Состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона. В основной сетке травяного «мейджора» оказались 17 российских теннисистов. Вот только жребий для наших звезд получился не особо сладким.

Шанс снять проклятие Рублева

В мужском турнире россиян будет шестеро, половина из которых имеют высокие номера «посева». Однако короткий травяной сезон для наших парней пока не складывается. На всю шестерку только одна победа. Добыл ее Даниил Медведев, который в Галле обыграл португальца Нуну Боржеша. Правда, затем первая ракетка России уступил китайцу Чжичженю Чжану. Злость Даниил выплескивал с помощью ломания ракеток. Так же в Галле крушил инвентарь и Андрей Рублев.

Возможно, у Медведева будет шанс поквитаться с Чжаном на Уимблдоне. Такая встреча потенциально может состоятся в третьем круге. Вообще сетка в Лондоне у россиянина, «посеянного» под пятым номером, серьезная. Даниил попал в одну четверть с первой ракеткой планеты Янником Синнером из Италии и в одну половину с прошлогодним победителем турнира Карлосом Алькарасом. До этого в четвертом круге ему могут попасть болгарин Григор Димитров или француз Адриан Маннарино. Начнет же свой Медведев поединком против американца Александра Ковачевича, который занимает 86-е место в рейтинге ATP.

Все остальные россияне оказались во второй половине сетки, где главным является Новак Джокович. Но далеко не факт, что серб пройдет дальше наших парней. Конечно, соперник по первому кругу у Новака простой — квалифайер Вит Копршива из Чехии. Вот только его физическое состояние вызывает вопросы. Меньше месяца назад (5 июня) серб перенес операцию на мениске. Да, быстро восстановился и даже перед Уимблдоном выиграл тренировочный сет у Фрэнсиса Тиафу. Тем не менее Новаку уже 37 лет, плюс нужно поберечь себя перед Олимпиадой — турниром, который он мечтает выиграть.

Андрей Рублев в очередной раз попробует снять проклятие четвертьфиналов (на турнирах «Большого шлема» россиянин эту стадию ни разу не проходил). Сетка вроде бы такую надежду дает. Он попал в одну четверть с Александром Зверевым из Германии. Для русского немца Уимблдон — худший «мейджор» из четырех. В Англии Зверев максимум добирался до четвертого круга, при этом имея финалы «Ролан Гаррос» и US Open, а также два полуфинала на Australian Open. Но до Александра Рублева нужно еще добраться. Потенциально он может встретиться с итальянцем Лоренцо Музетти в третьем круге и Стефаносом Циципасом — в четвертом. Начнет турнир россиянин матчем против аргентинца Франсиско Комесаньи, занимающего 121-е место в рейтинге.

В первом круге Уимблдона состоится российское противостояние. Жребий свел Карена Хачанова и Аслана Карацева. Счет личных встреч — 3:1 в пользу Хачанова. Последний матч между собой они сыграли на траве — два года назад в Галле победу праздновал Карен.

Сложный соперник в первом круге достался Роману Сафиуллину. Он встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, «сеяным» под 26-м номером. В прошлом году Роман сенсационно добрался в Лондоне до четвертьфинала.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Трудный путь Андреевой

У российских женщин результаты на травяных кортах в этом сезоне лучше, да к тому же имеют 11 участниц в основной сетке Уимблдона. Только двум из них в первом круге достались соперницы из числа «сеяных»: Анна Блинкова сыграет с француженкой Каролин Гарсией (23), а Вероника Кудерметова встретится с чешкой Барбарой Крейчиковой (31). Но, например, для Блинковой соперница не должна представлять серьезную угрозу. Счет личных встреч с Гарсией у нее положительный — 2:1. Обе победы Анна добыла на «Ролан Гаррос».

Жеребьевка для нас сложилась так, что в первом круге мы увидим сразу три чешско-российских противостояния. Помимо встречи Кудерметова — Крейчикова, пройдут матчи между Дианой Шнайдер и Каролиной Плишковой, а Мирра Андреева сразится с Брендой Фрухвиртовой.

Сетка у одной из главных талантов российского и мирового тенниса в этот раз не подарок. В случае успеха Мирры в матче Фрухвиртовой дальше ее ждет победитель жесткого противостояния Бадоса — Мухова, в третьем круге — потенциальная встреча с Дарьей Касаткиной, а в четвертом — с экс первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. В прошлом сезоне Андреева-младшая остановилась в шаге от четвертьфинала.

Кстати, с Миррой связана заминка во время жеребьевки. Когда рефери турнира объявила имя бразильской теннисистки Беатрис Хаддад-Майи, на экране появилась фотография Андреевой. В результате организаторам потребовалось время, чтобы исправить эту ошибку. На распределение теннисисток по сетке она не повлияла.

Лидером россиянок на Уимблдоне будет Дарья Касаткина, имеющая 14-й номер «посева». Она хорошо чувствует себя на травяном покрытии и на этой неделе дошла до полуфинала турнира в Истборне. Плюс ей не нужно экономить силы на Олимпиаду, от участия в которой она отказалась. В начале Уимблдона проблем возникнуть не должно, но начиная с третьего круга соперницы уже будут серьезными.

В четверть первой ракетки Иги Свентек попали три россиянки — Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Но такая встреча потенциально может произойти не раньше четвертого круга. Сама полька, наверное, не очень хочет, чтобы до этой стадии доходила Елена Остапенко. Латвийка ведет у Свентек по личным встречам со счетом 4:0.

Не обойдется и без матча, где соперницы не станут пожимать друг другу руки. На старте жребий свел Элину Аванесян и украинку Ангелину Калинину. Для Аванесян это, наверное, будет последним выступлением на Уимблдоне за Россию (да, формально наши теннисисты играют под нейтральным флагом). Вероятно, что в скором времени Аванесян перейдет в сборную Армении.