Джокович возродился как феникс из пепла. Он готов стать чемпионом Уимблдона

Если Новак обыграет в финале Карлоса Алькараса, то выиграет рекордный 25-й турнир «Большого шлема».

В предстоящем финале Уимблдона в мужском одиночном сыграют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. В прошлом году они уже оспаривали титул, и тогда в пяти партиях верх взял Алькарас, который и сейчас демонстрирует классный теннис. Но реванш Джоковича вполне возможен, ведь 37-летний также очень хорош. После провальной первой половины сезона и операции на мениске он доказал, что его рано списывать со счетов.

Чудеса после травмы

Когда Джокович отказался играть в четвертьфинале «Ролан Гаррос» из-за травмы колена, полученной на парижском грунтовом корте, его нынешнее феноменальное выступление на Уимблдоне казалось фантастикой. Мало того, многие предполагали, что Новак, согласившись на операцию, решил пожертвовать Уимблдоном ради полного восстановления к Олимпийским играм в Париже. Но Джокович в очередной раз доказал, что является уникумом. Он не просто очень быстро после хирургического вмешательства возобновил тренировки, вернулся на корт и прибыл на Уимблдон. Он дошел до финала, играя все лучше и лучше с каждым матчем.

Сам серб признался, что общался на эту тему с американцем Тейлором Фрицем, который три года назад попал в похожую ситуацию. Фриц повредил мениск на «Ролан Гаррос», сделал операцию и через 21 день после нее сыграл в стартовом матче на Уимблдоне. «Тейлор сказал, что если провести процесс восстановления верно и если колено отреагирует хорошо, то есть большая вероятность успеть к Уимблдону. Думаю, после этого я стал более уверен в необходимости операции», — отметил Джокович.

В итоге с помощью физиотерапевта и специалиста по восстановлению Новак все же успел довести прооперированное колено до кондиций, позволявших выдерживать нагрузки на Уимблдоне. При этом он утверждает, что сомневался до последнего момента, то есть до жеребьевки. Он не хотел играть, если бы не думал, что может пройти по сетке далеко. Как бы то ни было, форму семикратный чемпион этого турнира набирал по ходу соревнований, справившись на отлично.

В четвертом круге он разгромил в трех партиях датчанина Хольгера Руне, вместо матча с Алексом де Минауром отдыхал из-за травмы австралийца, а в полуфинале против итальянца Лоренцо Музетти также обошелся всего тремя партиями. Очевидно, что отсутствие сверхнагрузок должно позитивно сказаться на его состоянии в финале против Алькараса.

Новак Джокович. Фото Reuters

Место силы для серба

Вообще Уимблдон всегда был местом силы для Джоковича. После выхода в нынешний финал он заявил: «Уимблдон просто извлекает из меня лучшее. Он мотивирует меня всегда проявлять себя и показывать лучшее, на что я способен», вспомнив о том, как в сезоне-2018 именно благодаря успеху на этом турнире после травмы и затяжного периода неудачной игры вновь поверил в себя и вскоре вернулся на вершину. И сейчас ситуация в чем-то похожа — Джокович перед началом Уимблдона занимал в чемпионской гонке только 13-е место и не выиграл за шесть месяцев 2024-го ни одного титула.

«Для меня этот год сложился не очень удачно. Вероятно, это самые слабые результаты за первые шесть месяцев, которые у меня были за многие годы», — заявил серб. Но феномен Джоковича как раз и заключается в том, что неудачи не вгоняют его в депрессию и тоску, они мотивируют его прибавлять. И, судя по всему, он вновь возродился как феникс из пепла и настроен вернуться на самую вершину. Сделать это будет непросто с учетом гигантского количества очков, которые надо защищать во второй половине 2024-го. Но победа на Уимблдоне стала бы знаком, что серб движется в верном направлении и чрезвычайно далек от теннисной пенсии.

К тому же не стоит забывать, что Джокович очень любит рекорды. Один он уже установил. Новак побил собственное достижение по числу выходов в финалы «Больших шлемов», сделав это в 37-й раз. Теперь на кону восьмой трофей на Уимблдоне, что позволит сравняться со швейцарцем Роджером Федерером. И, что еще более важно, 25-й титул на «Больших шлемах». Пока у Джоковича в активе 24 победы — это рекорд для мужчин. Но у женщин столько же трофеев в активе легендарной австралийки Маргарет Корт.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Понятно, что просто не будет, поскольку Алькарас действительно очень хорош. Да еще и Уимблдонская публика относится к сербу не слишком уважительно. Она освистывала его в матче с Руне, да и после игры с Музетти неодобрительным гулом отреагировала на празднование в виде игры на скрипке. Хотя, как объяснил серб, он просто таким образом поддержал дочь Тару, которая уже полгода берет уроки игры на скрипке. Как бы то ни было, вряд ли публика в финале заставит Джоковича играть хуже обычного. Скорее наоборот. «Я играл и в куда более враждебной обстановке, поверьте мне. Вам меня не задеть», — заявил он несколько дней назад на корте после победы над Руне.