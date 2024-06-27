Отвратительная квалификация российских теннисисток на Уимблдоне. Через эту стадию пробиться не смог никто

Лондонская трава уже подкосила 10 наших участниц.

Уимблдон. Лондон, Великобритания. Квалификация. Финал

Сонай Картал (Великобритания, W C ) — Эрика Андреева (Россия, 5) — 6:3, 6:1

W TA 500. Истборн, Великобритания. Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:2, 6:2

Завершилась квалификация на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. К сожалению, в этом году данная стадия для наших теннисистов сложилась не просто плохо, а, можно сказать, ужасно. Через квал до основной сетки травяного «мейджора» добраться не смогла ни одна российская спортсменка.

Ноль из десяти

В мужской квалификации россиян не было совсем, но зато в женской наше представительство оказалось солидным — 10 теннисисток. При этом три из них имели «посев»: Эрика Андреева (5), Мария Тимофеева (6) и Камилла Рахимова (10).

Однако после первого круга квалификации состав наших участниц сократился вдвое. В том числе турнир покинула одна из трех наших «сеяных» Тимофеева, которая не смогла справиться с австралийкой Оливией Гадеки. Также проиграли свои матчи Виталия Дьяченко, Юлия Авдеева и Екатерина Макарова. А в российском дерби между Полиной Кудерметовой и Эрикой Андреевой победу праздновала последняя.

Эрика Андреева. Фото Global Look Press

Второй круг смогла преодолеть только одна из пяти наших — Андреева-старшая в двух сетах справилась с гречанкой Деспиной Папамихаил. Из розыгрыша выбыли способные на чудо Анастасия Захарова, Камилла Рахимова, Оксана Селехметьева и Анастасия Тихонова.

За попадание в основную сетку Уимблдона Эрика спорила с хозяйкой турнира Сонай Картал, получившую уайлд-кард от организаторов. Британка хорошо себя чувствует на этом турнире. До этого она дважды играла в первом круге британского «мейджора», для Андреевой же это был дебют в финале квалификации Уимблдона.

Дебют этот у россиянки не получился. С трудом взяв стартовый гейм на своей подаче, Эрика начала дарить своими ошибками очки и брейки сопернице. Иногда Андреева находила нужную глубину, запуская мячи под заднюю линию. Таким образом, удалось даже взять гейм на приеме, но не более. Британка ловила кураж и во втором сете просто снесла оппонентку. Россиянка злилась, иногда используя не самые цензурные выражения, а в середине партии окончательно опустила руки. Матчбол Картал реализовала красивым обводящим ударом.

Несмотря на такие серьезные потери в квалификации, в российской заявке на Уимблдон остается много теннисисток. Среди них шесть «сеяных»: Дарья Касаткина (14), Людмила Самсонова (15), Анна Калинская (17), Екатерина Александрова (22), Мирра Андреева (24), Анастасия Павлюченкова (25). Также в первом круге ждем Анастасию Потапову, Анну Блинкову и Диану Шнайдер. В мужском одиночном турнире выступит наша мощная троица Даниил Медведев (5), Андрей Рублев (6) и Карен Хачанов (21) плюс «несеяные» Павел Котов, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев.

Эмма Радукану. Фото AFP

«Новое начало» Радукану

День в женском туре запомнился другим ярким российско-британским противостоянием. В четвертьфинале турнира в Истборне Эмма Радукану встречалась с Дарьей Касаткиной. На Туманном Альбионе этот матч называли главным четверга, ведь местные болельщики до сих пор питают нежные чувства к Радукану.

Удивительно, но до этой недели победительница US Open -2021 ни разу не побеждала соперницу из топ-10 рейтинга. В Истборне это наконец-то удалось сделать. В 1/8 финала британка выбила из розыгрыша Джессику Пегулу из США — 4:6, 7:6 (8:6), 7:5. После матча 21-летняя теннисистка написала на объективе трансляционной камеры фразу «Новое начало». После в интервью Радукану рассказала о важности этой победы: «Этот матч для меня один из самых значимых. Я прошла через столько трудностей. Переживать сейчас эти победные эмоции очень приятно».

Тем не менее ни победа Эммы над Пегулой, ни домашние трибуны не делали ее фавориткой матча против Касаткиной. Дарья любит травяные турниры и год назад играла в Истборне в финале, где уступила американке Мэдисон Киз.

В начале поединка против Радукану россиянка действовала осторожно и даже чересчур мягко. Британка же была более настойчивой и резкой. Вот только такой напористый стиль приводил к частым ошибкам. За первый сет Эмма совершила 18 невынужденных против 8 у Дарьи. Сделав брейк в третьем гейме, россиянка завладела партией. Если не шла первая подача, то наша теннисистка уверенно забирала очки на второй.

Дарья Касаткина. Фото Теннисистка Дарья Касаткина, Reuters

На приеме Касаткина действовала тоже четко. Очередной брейк-пойнт она заработала удивительным ударом в присяде у сетки, когда сумела подстроиться под неудобно летящий мяч, а потом его реализовала. Счет первого сета мог быть более разгромным, но при 5:1 Радукану смогла спастись с тройного сетбола, показав красивый теннис.

Во второй партии россиянка продолжила доминировать, сразу же взяв гейм на приеме. А затем у нее наступил спад, когда, совершив две двойные ошибки (за весь первый сет у нее была всего одна), она вручила брейк британке. Но трудность оказалась кратковременной. Эмма все еще очень психологически нестабильна. Продемонстрировав несколько изящных комбинаций подряд, она снова «поплыла». Касаткина этой слабостью воспользовалась и дальше в матче новых провалов уже не допускала.