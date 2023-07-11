Сафиуллин достойно проиграл Синнеру. Роман — будущая звезда?

В понедельник 25-летний россиянин дебютирует в топ-50. С такой игрой ему многое по плечу.

Уимблдон. Мужчины. Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2, 6:2

Восьмая ракетка мира Янник Синнер впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале Уимблдона он в четырех сетах обыграл Романа Сафиуллина, которого можно назвать сенсацией мужской сети британского «мэйджора». Россиянин дал бой 21-летнему итальянцу, но в решающие моменты матча ему банально не хватило опыта.

Неудачный укороченный

Два месяца назад Сафиуллин просто забыл заявиться в квалификацию на «Ролан Гаррос». Зато было время подготовиться к Уимблдону, который Роман провел просто феноменально. В первом круге россиянин обыграл в пяти партиях 20-го «сеяного» Роберто Баутиста Агута, а затем в трех сетах не оставил никаких шансов Корентену Муте и Гвидо Пелью. В четвертом круге уроженцу Подольска удалось переиграть Дениса Шаповалова, которому он обидно проиграл в полуфинале ATP Cup-2022. Конечно, не сказать, что экс десятая ракетка мира находится в потрясающей форме, но на траве он играть умеет (Денис доходил до полуфинала Уимблдона-2021). Поэтому победа россиянина в четырех партиях действительно впечатляла.

В матче с Синнером от Романа ждали продолжения этой сказки. И предпосылки к этому были. Во-первых, предыдущие четыре четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» итальянец проиграл, хоть и топовым соперникам: Надалю на «Ролан Гаррос» — 2020, Циципасу на AO-2022, Джоковичу на Уимблдоне-2022, Алькарасу на US Open-2022. Во-вторых, Сафиуллин уже прыгнул выше головы, поэтому мог играть этот матч без лишнего давления. «Янник — явный фаворит. В таких ситуациях Сафиуллин играет раскрепощенно, не зажимается. Он показывает свой лучший теннис именно против топов. А уровень игры у него очень приличный. Так что шансы у россиянина будут», — резюмировал перед матчем «СЭ» заслуженный тренер России Борис Собкин.

Это был всего второй матч между соперниками. На том же ATP Cup в Австралии Синнер победил со счетом 7:6 (8:6), 6:3. «Это была сложная игра, — рассказал на пресс-конференции Сафиуллин. — Помню, в первом сете мне удалось доставить ему проблем. Надеюсь, что возьму тот матч на заметку и улучшу тактику и свою игру в четвертьфинале».

Янник в свою очередь похвалил нашего теннисиста. «Очевидно, история Романа напоминает прорыв Аслана Карацева в Австралии. Он играет довольно свободно, показывает очень качественный теннис. Мне будет непросто», — предположил Синнер.

Сафиуллин сразу обозначил, что слова Янника не были пустыми комплиментами. Роман взял два стартовых гейма на своей подаче под ноль. Синнеру сложнее давались очки, но шансов зацепиться за брейк сопернику он не предоставил. Зато в пятом гейме сам заработал два брейк-пойнта за счет активной игры с задней линии. Впрочем, Роман довольно уверенно отыгрался, а завершил гейм в свою пользу розыгрышем в стиле Марата Сафина, прекрасно выйдя к сетке.

Чувствовалось, что россиянин досконально разобрал соперника, много играл под левую итальянцу, заставляя его ошибаться. Увы, но один неудачный розыгрыш стоил Роману сета. В девятом гейме Сафиуллин получил отличную позицию, чтобы завершить розыгрыш у сетки, но вместо мощного удара предпочел укороченный. Синнер был к этому готов и выиграл очко. На несколько минут Роман выпал из игры, позволив Яннику заработать три брейк-пойнта. Отыграть их не получилось. Итальянец уверенно подал на сет и повел в счете.

Янник Синнер и Роман Сафиуллин. Фото Reuters

Синнер проигрывает второй сет

Во втором сете Синнер заметно прибавил в агрессии. Показалось, что Роман не способен выдержать такой темп. Итальянец сделал ранний брейк (2:1), который Сафиуллин отдал фактически без борьбы. В четвертом гейме Янник уверенно закрепил свое преимущество (3:1). Впрочем, россиянин не собирался сдаваться. В шестом гейме уже Роман заработал тройной брейк-пойнт. Особенно круто он переиграл восьмую ракетку мира в розыгрыше у сетки. Синнер постарался отыграться, дважды классно подал, но с третьего брейк-пойнта Сафиуллин все-таки сравнял счет (3:3). Следом он уверенно взял свою подачу, а в восьмом гейме заработал двойной брейк-пойнт. Причем, Синнер ошибся в стиле Сафиуллина в первом сете, исполнив неудачный укороченный. Сафиуллин сделал второй брейк и был неподражаем на своей подаче. Роман сравнял счет, перевернув неудачно складывающийся сет буквально за несколько минут.

Янник проиграл всего вторую партию на этом Уимблдоне (в третьем круге стартовый сет у него взял Квентин Халлис). Но итальянца не смутило такое развитие событий. Он перестал допускать невынужденные ошибки, и раз за разом навязывал борьбу на подаче Романа. В четвертом гейме Сафиуллин героически смог отыграть три брейк-пойнта, но в шестом все же позволил Синнеру сделать брейк (4:2). Седьмой гейм Янник забрал тремя эйсами, а в восьмом Роман сделал три двойных ошибки. Концентрация покинула россиянина. Синнер выиграл третью партию всего за 25 минут.

Роман Сафиуллин. Фото Reuters

Многие зрители, собравшиеся на первом корте, стали переходить на центральную арену, где заканчивался первый сет матча Новака Джоковича и Андрея Рублева. На трибунах осталось всего около трех тысяч зрителей. Видимо, решив, что Янник уже не упустит победу. Однако Роман показал, что еще способен побороться. В первом гейме заработал брейк-пойнт, стал плотнее подавать и затягивать Синнера в долгие розыгрыши. Увы, но даже при добротной игре Роман дрогнул в шестом гейме. Две невынужденные ошибки подряд в довольно простых ситуациях поставили его на край пропасти (4:2). Необходимо было делать обратный брейк, но Синнера было уже не остановить.

Сафиуллину не хватило опыта больших матчей, но в любом случае он может смело занести этот турнир себе в актив. В живом рейтинге Роман располагается уже на 43-м месте, хотя начинал турнир в статусе 92-й ракетки мира. Колоссальный прогресс, который должен добавить нашему теннисисту уверенности на любимом харде.