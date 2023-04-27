«Не буду замечен с предметом, который указывает на поддержку». Стали известны требования Уимблдона к нейтральности россиян

Чтобы поучаствовать в турнире «Большого шлема», придется поставить подпись.

Эпопея с участием российских теннисистов в Уимблдонском турнире близка к завершению. В прошлом году организаторы не допустили россиян и белорусов до игр, но, получив штраф от ATP и WTA и лишившись рейтинговых очков, передумали. Тем не менее допуск спортсменов из двух стран будет осуществляться на основе жестких ограничений.

Что требуют от наших?

Блогер Виктор Кравченко в своем Telegram-канале опубликовал условия, которые выслали россиянам на подпись для участия в турнире.

Среди прочих там есть положения:

1. Я согласен с тем, что не буду участвовать в чемпионате в качестве представителя российского и/или белорусского государств.

2. С того момента, как я получу аккредитацию и пока участвую в чемпионате, я не буду получать поддержку от российского и/или белорусского государств или государственных компаний (сюда входит показ логотипов данных компаний).

3. Я не буду выражать поддержку специальной военной операции на Украине (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ») или российскому и/или белорусскому режимам и/или их руководству. Я понимаю, что это означает, что я не имею права делать никаких жестов или заявлений, которые могли бы быть истолкованы как поддержка.

Я не буду носить и не буду замечен с каким-либо предметом, содержащим изображение, символ, флаг, знаки отличия или эмблему, которые признаны поддерживающими или указывают на поддержку.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Критерии размыты, но выполнимы

Бросается в глаза, что юридически не прописан запрет на использование российского флага. Понятно, что он все равно на Уимблдоне запрещен, так как россияне участвуют в нейтральном статусе, и даже фанаты будут лишены права проходить с триколором. Но все же список символов, поддерживающих военные действия либо государство или политиков, довольно размыт. Является ли поддержкой демонстрация матрешки? Бутылки русской водки? Это будут решать рефери соревнований и другие ответственные лица среди организаторов.

И все же конкретно эти пункты вполне себе выполнимы — от россиян не требуют каяться и подписывать документы, которые чреваты уголовным преследованием в России. Если оперировать избитым и опошленным принципом «спорт вне политики», то обойдешься без лишения аккредитации и снятия с турнира — а именно это грозит нарушителю.

По моему опыту на Astana Open в АТР боятся любых увязок с политикой и даже на пресс-конференциях всячески намекают журналистам любой страны, чтобы они не задавали напрашивающихся вопросов про политику. Еще жестче позиция британцев. Поэтому, скорее всего, любой намек на Россию (и не обязательно на ее руководство) будет трактоваться жестко. Британскому клубу тенниса в принципе не очень нравится, что приходится приглашать на турнир россиян.

Фото Global Look Press

Билеты для беженцев

Поэтому параллельно с этими мерами британцы устраивают максимально комфортные условия для украинцев. Британцы будут финансировать проживание в двухкомнатном номере для всех игроков основной и квалификационной сетки и членов их команд. Все украинские игроки основной сетки и квалификации также получат возможность тренироваться после «Ролан Гаррос» на кортах клуба, что разрешено только игрокам из топ-10 в одиночном разряде.

Кроме того, будут распространяться бесплатные билеты среди беженцев, а часть средств будет направлена на помощь Украине.

Необходимость введения деклараций глава Ассоциации травяного тенниса Скотт Ллойд обосновывал требованиями британского правительства.

— Очевидно, что российские и белорусские игроки уже некоторое время играют в туре в нейтральном статусе, но такая форма декларации раньше не использовалась. Она разработана специально с учетом рекомендаций правительства Великобритании, и действительно, мы очень подробно проработали это с АТР и WTA, чтобы убедиться, что она удовлетворяет как их требованиям, так и требованиям правительства Великобритании, — говорил Ллойд месяц назад.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. На последнем турнире (2021 год) с участием россиян наши не смогли пройти в четвертьфинал ни в одном из пяти взрослых разрядов.