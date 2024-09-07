В американском теннисе появился новый герой. Фритц вышел в финал и собирается выиграть US Open

Тейлор считает, что готов к победе над Янником Синнером.

Американец Тейлор Фритц стал, пожалуй, самым сенсационным финалистом турниров «Большого шлема» нынешнего сезона у мужчин — за трофей на US Open он сыграет в ночь с воскресенья на понедельник с итальянцем Янником Синнером. При этом 26-летний Фритц настроен решительно и считает, что имеет хорошие шансы победить первую ракетку мира.

Потомственный теннисист, считавшийся вундеркиндом

Американский мужской теннис в последние годы находился если не в кризисе, то в упадке. Времена, когда блистали Пит Сампрас и Андре Агасси, остались в относительно далеком прошлом, да и последняя первая ракетка мира из США Энли Роддик в последний раз доходил до финалов на «Больших шлемах» на Уимблдоне-2009. То есть 15 с лишним лет назад. С тех пор на «мейджорах» в финалах мы американцев не видели. Нет их нынче и в топ-10 рейтинга ATP, хотя Фритц в начале прошлого сезона забирался на пятую строчку. В его активе есть и большой титул: на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году он в финале обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Но вот на «Больших шлемах» Тейлор никак не мог добраться даже до полуфинала, что, конечно, сказывалось на его популярности в США и в теннисном мире в целом. Хотя Фритц еще в юниорах считался потенциальной суперзвездой, выигрывал юниорский US Open и был первой ракеткой мира до 18 лет. К тому же являлся потомственным теннисистом: папа Харри Фритц успешно тренирует, а мама Кэти Мэй в свое время входила в топ-10 рейтинга WTA.

Как бы то ни было, популярность Фритца в последние годы росла, в том числе благодаря ее подруге Морган Риддл, которая является инфлюенсером, то есть звездой социальных сетей, а заодно и моделью. Риддл активно, а порой и агрессивно болеет за своего молодого человека, не забывая о его продвижении в социальных сетях. Да и он сам, как мы видим по игре в Нью-Йорке, заметно прибавил в теннисном плане, обыграв в полуфинале соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Которому, кстати, уступал 1:2 по партиям, но победил 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Отметим, что выйти в финал ему удалось на своем 33-м турнире «Большого шлема». Долгое ожидание, но оно того стоило.

Психологическая устойчивость Синнера впечатляет

«Играть с первой ракеткой мира никогда не бывает легко, но я всегда чувствовал себя хорошо, когда мы встречались друг с другом. Как будто его скорость ведения игры идет мне на пользу... Чувствую, что в воскресенье я выйду на корт, сыграю очень хорошо и выиграю. Когда я показываю свой лучший теннис, то считаю себя достойным стать чемпионом турнира «Большого шлема», — процитировал Фритца Punto de Break. Ничего не скажешь, амбициозно. Хотя счет личных встреч у них 1:1, причем последнюю игру в 2023-м в Индиан-Уэллсе выиграл итальянец.

Кстати, Тейлор в live-рейтинге поднялся уже на 7-е место, а в случае победы станет шестым, обойдя россиянина Андрея Рублева. В чемпионской гонке он и вовсе пятый, причем может в случае победы над Синнером обогнать Даниила Медведева и стать четвертым.

Что же касается Янника, то он в полуфинале Открытого чемпионата США в трех партиях обыграл британца Джека Дрэйпера (7:5, 7:6, 6:2), которого из-за нервозности и высокой влажности по ходу встречи тошнило прямо на корте. Сам Синнер также не избежал сложностей со здоровьем — во втором сете он упал и повредил запястье, но травма оказалась несерьезной. После победы Янник назвал прошедший матч очень тяжелым с физической точки зрения, но по корту он двигался просто великолепно. Против такого Синнера Фритцу будет крайне непросто.

С другой стороны, Тейлору могут помочь болельщики на трибунах, которые, конечно же, будут отчаянно болеть за соотечественника-американца. Хотя впечатляет, как Синнер справился с давлением теннисной общественности после истории с «допинговым массажем», которая не привела даже к отстранению и пропуску турниров. В его активе стало 22 победы на турнирах «Большого шлема» в 2024-м. Ранее выиграть 22 игры и более в XXI веке удавалось только четверым — сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю и британцу Энди Маррею.