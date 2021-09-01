Медведев подружился с публикой, Рублев не испугался дождя

Вторая ракетка мира уверенно переиграла немца Доминика Кепфера, а его соотечественнику пришлось помучиться с испанцем Педро Мартинесом.

US Open

Мужчины

Одиночный разряд

Даниил Медведев (Россия, 2) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 6:1, 6:2

Андрей Рублев (Россия, 5) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

В среду на US Open начался второй круг. Непростой день для всех, кому сегодня не дали возможности сыграть на кортах под крышей — таких в Нью-Йорке всего два. Из-за дождя матчи приостанавливались. Какие-то — на достаточно продолжительный период. Лидеры мужской сборной России Даниил Медведев и Андрей Рублев сегодня начали свои матчи пораньше. Андрей играл первым заходом на своем корте, Даниил — вторым. Соперники не самые сильные — 57-й номер рейтинга ATP немец Доминик Кепфер и 75-я ракетка мира испанец Педро Мартинес. Но на US Open абы кто не попадает — недооценка противника может иногда привести к катастрофе.

Игра нервов и погодные неприятности

Первые две партии противостояния Рублева и Мартинеса прошли в невероятной борьбе. К началу первой партии счет был 3:0 в пользу испанца — неожиданная завязка поединка. Прорвало Андрея только в четвертом гейме — наконец полностью заработала своя подача. Надо было делать брейк, но куча невынужденных ошибок и приемов в сетку никак не способствовала улучшению ситуации. Рублев был, как всегда, эмоционален — кричал после розыгрышей, бил ракеткой себя по колену и яростно кидал мячи по корту. Сработали эти методы в девятом гейме, когда россиянин все-таки выжал из себя обратный брейк. Дело медленно подошло к тай-брейку, который Андрей на удивление легко выиграл.

Во второй сете Рублев заиграл увереннее и имел неплохие шансы легко взять партию. Но сначала несколько брейк-пойнтов было у Мартинеса — неудача. Потом матч прервали в первый раз — вмешался дождь. При счете 5:4 россиянин наконец заработал и свой брейк-пойнт, но дожать соперника не смог. Затем снова — уже двойное преимущество на подаче соперника. И тут опять неудача — дождь вроде бы и не начался, но корт начали вытирать, потому что теннисисты могли поскользнуться и получить травму. Это сыграло на руку испанцу, который не дал Рублеву сделать брейк и перевел сет на тай-брейк. Там сценария первой партии не получилось — два последних розыгрыша были, пожалуй, самыми красивыми в матче. Но забрал их испанец.

А потом Педро словно подменили — как еще назвать скромные 6:1, 6:1 в двух последних партиях? Они были аналогичными друг другу — уверенность Рублева, помноженная на ошибки гораздо менее рейтингового соперника. Андрей и сам, похоже, пришел в себя, обрушил на Мартинеса все свои мощные удары и не давал сопернику перевести дыхание. Да, испанец просто так не хотел сдаваться, и в четвертой партии даже пару раз в геймах было «ровно». Но Мартинес просел физически, и у него уже совсем не хватало сил. Рублев выиграл 12 геймов из 14 в последних двух партиях и вышел в третий круг турнира в Америке.

Спокойный Медведев и поддержка болельщиков

Взаимоотношения 1-й ракетки России и американских болельщиков круто изменились за два года с прошлого US Open. Если тогда у них были взаимные претензии друг к другу, то сейчас этого совсем нет. Зрители тепло приветствуют Медведева, тот показывает уверенную игру, а после матча кидает им мячи с автографами. «Я просто стараюсь быть самим собой», — отметил после игры Даниил, не скрывая, что иногда эмоции могут его захлестнуть. Но пока к этому даже нет никаких предпосылок — у Медведева в Нью-Йорке все получается.

Доминик Кепфер был знаком нашему теннисисту: в прошлом году именно он преградил ему путь к финалу на американском турнире «Большого шлема». Игра получилась средней тяжести — проигранный первый сет и тай-брейк в четвертом. Сейчас же никаких проблем не было — Медведев играл размашисто, в своем стиле, не оставляя сопернику никаких шансов. Даже уверенное начало матча немца не спасло его — россиянин воспользовался первыми ошибками соперника и после серии розыгрышей, которые заканчивались равным счетом или преимуществом в пользу того или другого, взял гейм. В середине сета, правда, зачем-то позволил Кепферу сделать обратный брейк, но это никак не изменило ход игры. Уже в следующем гейме Медведев отыгрался и затем уверенно довел партию до логического конца.

В начале встречи было много затяжных розыгрышей, но россиянин все-таки был точнее и агрессивнее. Затем игра стала быстрее, и немец хоть и отчаянно оборонялся, но поделать ничего не мог. Медведев обострял бэкхендами, растаскивал соперника по углами и вынуждал его ошибаться. Всего один гейм удалось выиграть Кепферу у Дани во втором сете. В третьей партии история повторилась. Медведев уверенно идет дальше и ждет своего следующего соперника, а немец остается на турнире только зрителем.